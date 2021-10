Prefeitura de Autazes investe em crédito para incentivar empreendedores

A crise da pandemia não acomete apenas a área da saúde, mas a economia também ficou bastante abalada. Diante dessa realidade, a prefeitura de Autazes, em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e o Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), investiram nos empreendedores locais, através de apoio com microcrédito.

O prefeito Andreson Cavalcante (PSC) reforçou a importância da parceria para retomar e fortalecer a economia local, bem como, geração de emprego e renda aos autazenses.

“Sabemos como o período da pandemia afetou a economia mundial, dificultando muito a vida do empreendedor, então essa parceria com a Afeam e o Sebrae é fundamental para que o empreendedor possa se reerguer, além de ajudar novos negócios e manter muitos empregos em Autazes”, pontuou Andreson.

Foram mais de 120 operações de crédito até o momento no município, as quais farão a diferença para os empreendedores, que terão a oportunidade de se reerguer e até ampliar seus negócios, o que representa também a geração de emprego e a circulação do dinheiro no município.

“Com o avanço da vacinação e o crédito ao empreendedor, nós já podemos ter esperança de que as coisas voltem a caminhar para um futuro mais próspero. Nossa união é o bem mais precioso para vencer as dificuldades impostas pela crise”, comentou o prefeito.

