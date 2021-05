Prefeitura de Autazes entrega 300 mil alevinos para piscicultores da região

Pensando em alavancar a economia da região e melhorar a qualidade de vida das famílias de piscicultores de Autazes (a 108 km de Manaus), o prefeito Andreson Cavalcante (PSC), realizou a entrega de 300 mil alevinos aos produtores locais.

A ação foi realizada através da Secretaria Municipal de Produção Rural e Abastecimento (SEMPRA), na Unidade de Produção de Alevinos (UPA), e contou com a presença do Prefeito Andreson, do vice- prefeito Marcelo Tupinambá (Republicano), e do titular da SEMPRA, Denis Lima.

Na oportunidade o prefeito reforçou o compromisso com o povo de Autazes, principalmente no que diz respeito a buscar alternativas para alavancar a economia no município, bem como a geração de emprego e renda.

“Tudo o que estiver ao nosso alcance vamos buscar para destravar as dificuldades e alavancar o setor primário, que é a mola propulsora da nossa economia. Os piscicultores, assim como os produtores rurais, sempre terão nossa atenção para melhorar cada vez mais seus produtos, e assim, gerar emprego e renda”, ressaltou.

O prefeito anunciou, ainda, a abertura de um edital para compra do pescado com os piscicultores que foram atendidos na ação.

O evento contou com o apoio de vários órgãos do Governo do Estado, entre eles, a SEPROR, IDAM, ADAF, ADS e SEPA.

