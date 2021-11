Prefeitura de Autazes acolhe famílias de garimpeiros que tiveram as balsas queimadas e ficaram sem abrigo e comida

A prefeitura de Autazes (distante a 108Km de Manaus), por meio da Secretaria de Assistência Social , acolheu as famílias de garimpeiros que tiveram as balsas queimadas em ação da Polícia Federal nesse fim de semana.

O prefeito Andreson Cavalcante (PSC) reitera o compromisso de cuidar para nenhuma família ficar desassistida até que consigam retornar ao município de origem, Manicoré.

“A prefeitura, através da secretaria de Assistência Social está dando todo apoio para cerca de 70 pessoas que ficaram isoladas em Autazes, após terem suas balsas queimadas. São crianças, mulheres e homens que estão sendo acolhidos e junto com a prefeitura de Manicoré já estamos viabilizando o retorno dessas pessoas”, destacou.

Andreson destacou que essas pessoas ficaram apenas com a roupa do corpo. Neste caso, a secretaria de assistência social, agiu imediatamente para acolher essas pessoas.

“Nós montamos um abrigo na comunidade do Rosarinho e essas pessoas estão recebendo, além do local para ficar, alimentação, fraldas descartáveis para as crianças, roupas e todo atendimento necessário, até que consigam retornar para Manicoré”, disse.

Ainda na tarde deste domingo a prefeitura de Autazes em parceria com a prefeitura de Manicoré, com o prefeito Lúcio Flávio (PSD), conseguiram organizar o retorno das famílias. Elas levaram consigo ainda, cestas básicas distribuídas pela Secretaria de Assistência Social de Autazes, que acompanhou tudo até a saída da embarcação da Comunidade Rosarinho.

