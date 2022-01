Prefeitura cria zona de controle para proteger periquitos-de-asa-branca

A Prefeitura de Manaus inaugurou a Zona de Controle Especial (ZCE), denominada de Portal Asa Branca, na avenida Ephigênio Salles, zona Centro-Sul da capital. A ZCE, que tem aproximadamente 899 metros de extensão, foi criada com o objetivo de garantir a diversidade biológica da espécie periquito-de-asa-branca (Brotogeris versicolurus), preservando assim o patrimônio genético da espécie, mas notadamente visando reduzir a morte da ave resultante da colisão com veículos que trafegam na via.

A inauguração, com a entrega de dois totens, que representam a criação da zona, foi feita pelo vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, e ocorreu nesta sexta-feira, 28/1. Essa é a primeira ação que a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), pretende realizar por toda a cidade, no intuito de sensibilizar a população para a questão dos atropelamentos da fauna silvestre.

O vice-prefeito Marcos Rotta parabenizou a Semmas pela iniciativa da criação do Portal Asa Branca e disse que a prefeitura busca cada vez mais tornar Manaus uma cidade ecologicamente correta.

“Sabemos da importância que tem para a cidade de Manaus, que procura cada vez mais se tornar uma cidade ecologicamente correta com esse tipo de monumento. A natureza escolheu um lugar para abrigar esses pássaros e nada melhor do que a gente ajudar na demarcação desse território com o totem confeccionado pelo artista Juarez Lima, para que a gente possa cada vez mais sinalizar a importância da preservação ambiental da cidade de Manaus. Um projeto oriundo de medida compensatória, sem ônus para os cofres do município”, ressaltou Rotta.

O secretário da Semmas, Antonio Ademir Stroski, falou da importância da criação do espaço para a preservação das espécies dessa área.

“É uma demonstração que a Prefeitura de Manaus está atenta aos cuidados da fauna silvestre. Temos particularmente na avenida Ephigênio Salles a presença do periquito-de-asa-branca e é uma coisa emblemática, porque a espécie elegeu essa área como um abrigo e temos a presença intensa do trânsito. Tivemos episódios, no passado, de atropelamentos, e ainda acontece, e é uma expectativa de que a cada ano a espécie cada vez esteja mais numerosa no ambiente urbano. Entendemos que precisava ser feito alguma coisa, então o prefeito David Almeida assinou o decreto nº. 5.183 (de 11 de novembro de 2021) e estamos hoje fazendo a instalação dos totens, que é uma sinalização emblemática para a população, nesse trecho de aproximadamente 900 metros, que é a Zona de Controle Especial, denominada de Portal Asa Branca”, enfatizou.

Concepção

O artista plástico parintinense Juarez Lima foi o responsável pela concepção dos totens, juntamente com sua equipe.

“Estamos desde o mês de junho do ano passado trabalhando, em parceria com a Semmas, nessa temática ambiental, por entender que a arte também pode ser uma ferramenta para conscientização da população. Estudamos bem a espécie e hoje, com muita felicidade, entregamos esse trabalho para a cidade. A responsabilidade é de todos em cuidar dessa espécie, afinal estamos no meio da maior floresta tropical do mundo, e é um privilégio ainda termos esses pássaros no meio urbano”, disse Juarez.

*Com informações da assessoria