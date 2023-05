Prefeitura cria novas linhas para atender usuários do transporte coletivo em Manaus

A partir da próxima terça, 23/5, duas novas linhas de ônibus criadas pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), entram em operação na cidade para atender os usuários do transporte coletivo na zona Leste de Manaus e da comunidade Campos Sales, no bairro Tarumã, zona Oeste.

Na zona Oeste, será implantada a linha 130 que realizará o trajeto Sipam/Av. Brasil/T1/Pç. da Saudade, para atender usuários que também têm como opção a linha 126-Sipam/Avenida Brasil/T1/Centro.

A nova linha cumprirá itinerários, principalmente, nos trechos entre bairros, bem como, quem se desloca ao Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, no bairro Santo Antônio, e também à avenida Cecília Meireles, no bairro Ponta Negra, ambos na zona Oeste da capital.

A linha 130 atenderá ainda a avenida Cecília Meireles apenas no sentido T1/Bairro. No sentido inverso, Bairro/T1, os usuários da nova linha que pretendem ir à avenida Cecília Meireles, têm a opção de desembarcar na avenida do Turismo e fazer integração temporal com uso do cartão Passa Fácil para retornar à avenida Cecília Meireles.

A linha deverá realizar o embarque/desembarque de passageiros no T1, nos dois sentidos, nos mesmos pontos que a linha 126.

Em relação à alteração na zona Leste da capital, a linha 600-T4/T5/Major Gabriel/Centro será desmembrada para criação da linha 602-T4/T5/Álvaro Maia/Centro, que atenderá a avenida Álvaro Maia, no trecho entre a rua Major Gabriel e a rua Comendador Clementino.

A linha 602 deverá realizar o embarque/desembarque de passageiros no T4 e T5, nos dois sentidos, nos mesmos pontos que a linha 600.