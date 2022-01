Prefeitura cria força-tarefa para minimizar impactos de alagamentos

Secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf), Limpeza Urbana (Semulsp), Assistência Social e Cidadania (Semasc), Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), e Institutos Municipais de Planejamento Urbano (Implurb) e Mobilidade Urbana (IMMU), atuarão juntas sob a coordenação do prefeito David Almeida, em ações para minimizar os prejuízos causados pelos alagamentos nos bairros da cidade. Em reunião na manhã desta quarta-feira, 26/1, na sede da Seminf, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul, os representantes dos órgãos envolvidos discutiram estratégias e pontos de atuação. O prefeito David Almeida participou da reunião de forma remota, dando as coordenadas sobre os trabalhos.

A partir desta sexta-feira, 28/1, a Semulsp vai disponibilizar equipes para adentrar nas áreas de difícil acesso, onde as máquinas da Seminf não conseguem trabalhar.

“A orientação do prefeito David Almeida é que a gente procure trabalhar de forma unificada, através dessa força-tarefa que ele criou com o propósito de minimizar esses danos e prejuízos causados no período das chuvas”, disse o vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta.

As áreas historicamente mais críticas foram mapeadas e apresentadas na reunião. Três pontos receberão os serviços nessa primeira etapa da força-tarefa.

“Vamos começar na avenida Getúlio Vargas, no Centro, que alaga historicamente. O trabalho será na parte da noite para não prejudicar o tráfego de veículos durante o dia”, assegurou Marcos Rotta.

Depois, os serviços serão levados ao bairro São José, na zona Leste, onde uma escola sofre com alagamentos devido à implantação inadequada de uma rede de drenagem. “Vamos fazer o desvio da rede”, disse Rotta.

O terceiro ponto será na avenida Torquato Tapajós, na zona Norte, próximo ao Hospital Delphina Aziz, onde existe um trecho da via comprometido com a rede de drenagem danificada por uma ocupação irregular.

Durante a reunião, os secretários e representantes também apresentaram áreas da zona urbana de Manaus que também serão atendidas.

“Estamos discutindo pontos onde as máquinas da Seminf não conseguem ter acesso. Nesses lugares, a Semulsp vai atuar com homens equipados e treinados para fazer manualmente a limpeza desses igarapés”, informou o secretário da Semulsp, Sabá Reis.

Além desses pontos já firmados, as secretarias se preparam para começar a atuar em outros pontos mapeados também pelo IMMU e pelos chefes de distrito da Seminf.

“Não podemos criar a falsa expectativa de que isso vai solucionar todos os problemas de alagamento da cidade, afinal ainda temos restrições dos órgãos de fiscalização e controle para não entrarmos nos igarapés do Mindu e do Passarinho”, afirmou Rotta.

