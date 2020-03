Prefeitura convoca profissionais de saúde para combate ao coronavírus

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, anunciou a contratação temporária de 105 profissionais da área saúde para auxiliar na atuação das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. A convocação está publicada na edição nº 4.802 do Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira, 19/3.

Os 35 enfermeiros e 70 técnicos de enfermagem contratados para a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vão atuar no combate à pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19. A medida foi destacada como essencial, pelo prefeito Artur Neto, para que as UBSs, que já são referências no município, tenham um preparo ainda melhor para atender a população.

“Manaus está dando tudo o que pode na luta contra o novo coronavírus. Estamos contratando 105 profissionais da área de saúde, além da colaboração federal com a chegada de 74 médicos do programa Mais Médicos, que serão distribuídos em todas as nossas Unidades Básicas de Saúde para ajudar a cumprir com o nosso dever de dar alento e esperança ao nosso povo. Vamos unir forças cada vez mais, com todos nossos recursos, para sairmos com a vitória desta luta”, destacou o prefeito.

Os convocados fazem parte do Cadastro de Reserva do Processo Seletivo Simplificado (PPS) n° 002/2017. A previsão é que os contratados já estejam em seus locais de trabalho no início na próxima semana.

“A partir desta sexta-feira todos os convocados já podem procurar a Semsa para tomar as providencias de contratação e saber os locais de lotação. Vamos utilizar recursos do Sistema Único de Saúde para fazer essa contratação que tem a previsão de custo mensal de R$ 475 mil. É um grande reforço que já vamos poder contar para a próxima semana”, informou o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

16º Edital de Convocação – COVID-19

