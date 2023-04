Prefeitura convoca população para acessar salas de vacinação neste sábado (29)

A Prefeitura de Manaus está convocando a população manauara para buscar as nove salas de vacina abertas neste sábado, 29/4, no horário das 8h às 12h, para atualizar o cartão vacinal contra diversas doenças imunopreveníveis. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) mantém o funcionamento dessas unidades aos sábados, com, ao menos, uma em cada zona da cidade, para facilitar o acesso dos usuários.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, destaca que a vacinação contra a Covid-19 está sendo ofertada para todos os públicos a partir de 6 meses de idade. As pessoas com 18 anos ou mais poderão receber a bivalente a partir deste sábado, desde que tenham recebido a segunda dose ou alguma dose de reforço há pelo menos quatro meses.

“Precisamos reforçar que a vacinação contra a Covid inclui não apenas o esquema primário, de duas doses, mas também as doses de reforço, e as pessoas devem buscá-las para continuar protegido contra as formas graves da doença. Para quem não possui tempo durante a semana, essa é uma oportunidade para acessar o serviço de saúde e atualizar a vacinação”, diz.

Shádia também chama atenção para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que vem sendo executada desde o dia 27/3. Conforme recomendação do Ministério da Saúde, 17 grupos prioritários podem receber a vacina, sendo que sete deles são considerados prioritários por conta da alta vulnerabilidade de desenvolver as formas graves.

Os grupos prioritários para a vacinação contra a influenza são os seguintes: crianças de 6 meses a 5 anos de idade; idosos a partir de 60 anos de idade; povos indígenas; trabalhadores da saúde; gestantes; puérperas; e professores das redes pública e privada. Também podem se vacinar pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo; trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade; e adolescentes em medidas socioeducativas.

“Lembrando que as nossas salas de vacina também estarão abertas para a imunização de rotina, que tem como principal alvo as crianças, que devem completar o calendário básico contra diversas doenças, como poliomielite e febre amarela. É responsabilidade dos pais levar a criança na unidade para receber o imunizante”, completa a titular da Semsa.

Ao buscar a sala de vacina, os usuários devem apresentar documento oficial de identificação, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS), além do cartão de vacinação. Mais informações podem ser obtidas no site semsa.manaus.am.gov.br e nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

Veja os pontos de vacinação da Semsa abertos neste sábado, 29/4:

Zona Norte

Clínica da Família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul;

USF Áugias Gadelha – Rua 15, s/nº, Cidade Nova 1;

USF Major PM Sálvio Belota – Rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina.

Zona Sul

USF Doutor José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores.

Zona Leste

USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi;

USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário;

USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves.

Zona Oeste

USF Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória;

USF Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/nº, Compensa 1.