Prefeitura convoca mais de 1 milhão de ‘atrasados’ para atualizar vacinação contra a Covid

A Prefeitura de Manaus está convocando o público com o esquema vacinal incompleto contra a Covid-19 para buscar um dos 84 pontos de imunização ofertados nesta semana, de segunda a sexta-feira, 10 a 14/10.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estima que mais de 1 milhão de pessoas estejam com atraso no reforço (terceira e quarta doses), que são fundamentais para restabelecer o nível de anticorpos contra o coronavírus.

Para receber a vacina, basta se dirigir à unidade mais próxima portando documento oficial de identificação e cartão de vacina, e as crianças e adolescentes devem ser levadas pelos pais ou um adulto responsável.

A lista com os endereços das unidades, horários de funcionamento e vacinas disponíveis pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e também no link bit.ly/localvacinacovid19.

Assessoria