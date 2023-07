Prefeitura convoca candidatos do Mais Médicos selecionados em segunda chamada

Após encerrado o prazo para apresentação de selecionados da primeira lista do programa Mais Médicos para o Brasil alocados para o município, a Prefeitura de Manaus convoca 60 classificados para a segunda chamada para se apresentar na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) desta segunda-feira, 3/7, ao dia 14/7. Até a última sexta, 28/6, 130 dos 256 candidatos da primeira chamada tiveram a inscrição homologada; desse total, 11 desistiram de participar do programa.

A lista dos médicos classificados para a segunda chamada da atual fase do programa (28º Ciclo) foi publicada na sexta-feira, 28/6, no site http://maismedicos.gov.br/resultados. A listagem considera as vagas remanescentes até o dia 27/6, para profissionais com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) expedido até o prazo das inscrições e intercambistas que realizaram o Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv) em edições anteriores do programa.

Na próxima quarta-feira, 5/7, também no site do Mais Médicos, será publicada a lista complementar dos profissionais classificados para a segunda chamada, considerando as vagas remanescentes até o dia 30/6, para médicos com o CRM expedido após o início do prazo das inscrições.

A titular da Semsa Manaus, Shádia Fraxe, ressalta o papel relevante dos profissionais do Mais Médicos para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) na capital amazonense. Ela orienta os bolsistas selecionados na nova chamada a agilizar os procedimentos requeridos para o processo admissional na secretaria.

“Já temos mais de cem médicos preparados para atuar nas nossas unidades, levando saúde para a população das áreas mais carentes desses profissionais. Torcemos para que mais bolsistas atendam à convocação do programa e assim contribuam para ampliar a cobertura da atenção básica na cidade”, afirma.

Chamadas

A primeira chamada do Mais Médicos foi publicada no dia 19/6, com 256 selecionados nas vagas para atuação em Manaus. A lista incluiu profissionais formados no Brasil ou com diploma revalidado no país, com registro no CRM, que têm prioridade no programa federal, e ainda brasileiros e estrangeiros com habilitação para o exercício de medicina no exterior.

Dentre os selecionados nas chamadas iniciais, estão sendo convocados os profissionais formados no Brasil, com registro no CRM expedido ou em trâmite após o prazo de inscrição, e aqueles formados no exterior que realizaram o MAAv em edições anteriores do programa.

Os demais candidatos formados no exterior que ainda não passaram pelo módulo introdutório do Mais Médicos deverão se apresentar para iniciar as atividades somente no mês de setembro, após realizar o curso de formação em Brasília, conforme cronograma do Ministério da Saúde.

Procedimentos

Os candidatos cujos nomes constam na lista da segunda chamada do Mais Médicos, divulgada no dia 28/6, e que tenham confirmado o interesse em atuar no programa junto ao Ministério da Saúde, devem efetuar o cadastro e inserir os documentos requeridos no processo de admissão por meio do site pssemsa.manaus.am.gov.br.

Após o cadastro e inclusão de documentos on-line, o candidato deve comparecer no auditório da Semsa Manaus, na sede da secretaria, situada na avenida Maceió, 160, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, munido de RG e CPF, onde será orientado com relação aos procedimentos pré-admissionais e checagem de pré-requisitos.

O prazo para apresentação vai desta segunda-feira, 3/7, até o dia 14/7, das 8h às 12h, no horário de Manaus. A Semsa alerta os selecionados que a entrega dos documentos deve ser feita de forma presencial pelo médico, não sendo admitida a entrega por procurador ou representante.

Mais informações podem ser obtidas ainda no site da Semsa, no endereço semsa.manaus.am.gov.br.

Programa

O edital do Mais Médicos foi publicado no dia 22 de maio, com 5.970 vagas distribuídas para 1.994 municípios brasileiros. Ao todo, 30.175 brasileiros e 3.895 médicos estrangeiros com registro no exterior efetuaram inscrição no programa, somando mais de 34 mil inscritos. Desse total, 378 disputaram as 256 vagas ofertadas pelo programa para atuação em Manaus.