Prefeitura constrói ponte de madeira para moradores do bairro Japiim

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), trabalha na construção de uma ponte em madeira, com aproximadamente 180 metros de extensão, localizada na rua Danilo Correa, bairro Japiim, zona Sul da cidade, nesta segunda-feira, 1º/8.

A obra é realizada em substituição à antiga ponte, que estava bastante deteriorada, com risco total de desabamento, impedindo a trafegabilidade, causando insegurança aos moradores.

De acordo com o engenheiro Rômulo Guedes, fiscal da obra, a ponte estava há mais de 15 anos sem receber serviços de manutenção, e grande parte dela nem existia mais.

“A ponte era muito antiga, estava bastante deteriorada, em 15 anos nunca recebeu manutenção, e o risco era muito grande, pois nesta área moram muitas famílias, que têm a necessidade de transitar por essa ponte. A maior preocupação dos moradores era com as crianças que passam todos os dias para ir à escola, e com os idosos, por risco de acidente no igarapé. Os moradores solicitaram ajuda ao prefeito David Almeida e ao secretário da Seminf, Renato Júnior, que tomaram conhecimento da situação e determinaram o início das obras”, conclui Guedes.

Todo o material utilizado atende às normas ambientais, respeitando as características naturais das edificações e garantindo uma maior durabilidade, conforme a determinação do prefeito David Almeida.

Nesta ação, foi necessário destacar um efetivo de oito servidores da Seminf, na qual atuam de forma acelerada na obra, devolvendo segurança e a trafegabilidade aos moradores, que agora, estão felizes em ter sua reivindicação atendida. De acordo com relatos, o equipamento não recebia manutenção há anos e estava prejudicando a trafegabilidade de toda a comunidade.

“Tenho lembranças de quando andava nesta ponte. Ainda não tinha nem os meus filhos, e caminhava por ela com receio. A ponte sempre pareceu velha, antiga. Quando fiquei gestante, foi quando a situação piorou, eu andava e a ponte fazia um barulho, mas era necessário. Esta é a única via que temos para conseguirmos nos deslocar para outras ruas e levar as crianças para a escola. O prefeito David, com o secretário Renato, atenderam com rapidez. Sou muito grata pelo retorno e estou feliz pela nossa ponte”, disse Rosalinda Araújo.

A Prefeitura de Manaus atua de forma célere levando qualidade de vida e segurança à capital amazonense, priorizando o bem-estar e a acessibilidade a todos os moradores, trabalhando diuturnamente com frentes de obras básicas, complexas e também levando aos bairros o programa Asfalta Manaus.