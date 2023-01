Prefeitura constrói ponte de madeira para interligar Colônia Terra Nova ao Santa Etelvina

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), trabalha nesta segunda-feira, 16/1, na conclusão da obra de construção de uma ponte em madeira, com aproximadamente 45 metros de extensão, na rua da Igreja, bairro Colônia Terra Nova, zona Norte da cidade.

No local, a antiga ponte que dava acesso a moradores da comunidade Rio Piorini, no bairro Colônia Terra Nova até a comunidade da Paz, no bairro Santa Etelvina, foi levada durante o transbordamento de parte do igarapé do Passarinho, durante uma forte chuva, como conta o eletricista Eleonel Moreira, morador do local há cinco anos.

“Dia de chuva aqui era um caos, para toda comunidade. Essa ponte era a única forma de acesso para levarmos as crianças à escola, e chegarmos até os pontos de ônibus e ao comércio do bairro. Foi um susto quando a chuva levou a nossa ponte, e agora eu fico muito feliz em ver que uma nova está sendo construída”, afirmou Moreira.

Um efetivo de 15 servidores atua na obra, que devolve a trafegabilidade aos moradores. De acordo com o subsecretário de comunidades da Seminf, Carlos Alberto Dantas, a obra é realizada de forma emergencial.

“Nós recebemos essa demanda dos moradores que sofrem, principalmente, em dias de chuva. Seguindo a determinação do prefeito David Almeida e do secretário Renato Júnior, estivemos aqui verificando a situação e, de imediato, iniciamos a construção da nova ponte, a única forma de acessibilidade para essas famílias”, afirmou Dantas.

Todo o material utilizado atende às normas ambientais, respeitando as características naturais das edificações e garantindo maior durabilidade. A ponte na rua da Igreja, no bairro Colônia Terra Nova, será entregue hoje aos moradores das duas comunidades.