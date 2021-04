Prefeitura conclui aplicação da primeira dose da vacina do grupo com comorbidades

Com o atendimento das pessoas de 18 a 34 anos de idade, a Prefeitura de Manaus concluiu o calendário de vacinação da primeira dose do grupo com comorbidades, nesta segunda-feira (26). Desde o dia 29 de março, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estava atendendo, em ordem decrescente de idade, as pessoas de 18 a 59 anos com doenças preexistentes, conforme definição de prioridades do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

Com a vacinação desse grupo, Manaus segue avançando no processo de imunização contra a Covid-19, sendo uma das únicas capitais brasileiras a vacinar jovens.

“Se formos comparar com outras capitais, arrisco dizer que estamos bem avançados nessa campanha, em que pese termos que trabalhar com um quantitativo limitado de doses, que chegam aos poucos. Se alguém me perguntar como conseguimos já estar vacinando o grupo de 18 a 59 anos com comorbidades, posso afirmar que isso só é possível com planejamento e cruzamento de informações, além, é claro, da dedicação e empenho de toda a equipe envolvida no processo”, assegurou o prefeito de Manaus, David Almeida.

Até esta segunda-feira, 26/4, a Semsa já havia imunizado com a primeira dose, 104,5% dos trabalhadores de saúde; 96,4% dos idosos com 80 anos e mais; 92,4% dos idosos de 75 a 79 anos; 93,7% dos idosos de 70 a 74 anos; 93,0% dos idosos de 65 a 69 anos; e 89,2% dos idosos de 60 a 64 anos. Ao todo, entre primeira e segunda doses, foram aplicadas 444.503 das duas vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde (MS): CoronaVac/Butantan e AstraZeneca/Oxford.

A estudante Carlhiene Figueiredo, 18 anos, tomou a vacina no ponto da Universidade Paulista (Unip), zona Centro-Sul. Emocionada, ela contou que fez questão de buscar a imunização em homenagem ao avô.

“Para mim foi um momento único e a sensação é inexplicável. Estou aqui pelo meu avô, que não teve a oportunidade de tomar a vacina e faleceu no ano passado, por causa dessa doença. É por ele que vim”, relatou.

Nesta terça-feira (27), a Semsa seguirá vacinando os usuários de 56 a 59 anos com comorbidades, que ainda não se imunizaram e estão agendados pelo “Imuniza Manaus”, além de oferecer a segunda dose para pessoas idosas, trabalhadores de saúde e pessoas com diabetes, obesidade e cardiopatias.

Remanescentes

O atendimento aos remanescentes portadores de comorbidades terá prosseguimento na próxima quarta-feira (28), quando serão atendidas pessoas de 41 a 55 anos, agendadas. O total de pessoas do grupo prioritário das comorbidades que ainda não compareceu aos postos de vacinação é de 17.671. Além desses, os postos seguem abertos para qualquer pessoa ainda não vacinada, que esteja em um dos grupos contemplados até agora.

Segunda dose

De quinta-feira (29), a sábado (1º), a campanha prossegue com a segunda dose da vacina para idosos, trabalhadores da saúde e pessoas com comorbidades. Para saber data, hora e local, basta consultar a plataforma “Imuniza Manaus”, no link https://imuniza.manaus.am.gov.br/.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, enfatizou a importância da conclusão do ciclo de imunização com a segunda dose da vacina.

“Esta semana toda será dedicada às segundas doses às pessoas que tenham perdido a data ou que tenham um atraso, que por qualquer eventualidade não tenham comparecido ao posto para tomar a vacina. Vale lembrar que só a primeira dose não é o suficiente, é necessário voltar para receber o reforço. Eu faço um apelo a essas pessoas para que venham tomar a segunda dose”, disse a secretária.

Shádia Fraxe ressaltou, ainda, a necessidade dos cuidados de higienização das mãos, uso de álcool em gel a 70% e de máscaras, além de ser adepto do distanciamento social, independentemente de ter recebido uma ou as duas doses da vacina.

Trabalhadores

Os trabalhadores da saúde que não tomaram a vacina no período inicial e que tenham preenchido o formulário disponibilizado pela Semsa (http://bit.ly/cadastrovacinasaude) serão vacinados, durante a semana, em nova etapa de imunização para a 1ª dose.

A Semsa orienta que consultem o “Imuniza Manaus”, para verificar a data e a hora do seu agendamento. Também devem apresentar, no posto de vacinação, contracheque ou carteira de trabalho que comprove o vínculo com um estabelecimento de saúde.

Pontos de vacinação

Zona Norte

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, 119 – Cidade Nova

Terminal de Integração 6

Avenida Comendador José Cruz – Lago Azul

Zona Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Avenida Silves, 2.222- Crespo

Universidade Paulista (Unip)

Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490 – Parque 10 de Novembro

Escola de Enfermagem da Ufam – Posto exclusivo para trabalhadores da saúde

Rua Teresina, 495 – Adrianópolis

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi-AM

Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – São José 1

Zona Oeste

Balneário do Sesc-AM

Avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos – Planalto

Centro de Convenções de Manaus (sambódromo)

Avenida Pedro Teixeira, 2.565, conjunto Dom Pedro – Alvorada

