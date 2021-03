Prefeitura conclui 80% da obra de recuperação de trecho da avenida Djalma Batista

A Prefeitura de Manaus, por meio de equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), fiscalizou nesta segunda-feira, 29/3, o andamento das obras de recuperação de trecho da avenida Djalma Batista, que seguem em ritmo acelerado desde o dia 18 de março. A obra já atinge aproximadamente 80% de conclusão. O prefeito David Almeida espera finalizar a intervenção ainda esta semana.

Um muro de contenção de aproximadamente 60 metros de extensão foi construído para reter a força das águas pluviais. A estrutura foi feita com caixas de arame galvanizado e pedras, em um trabalho totalmente manual, devido às dificuldades de acesso para execução da obra. Quase 15 homens trabalham de forma intensiva no local.

“Identificamos que a via estava sustentada apenas pela camada asfáltica. Após a primeira intervenção, percebemos a necessidade de recuperar o outro lado da pista também, pois ela apresentava o mesmo problema. A segurança da população é nossa prioridade, então imediatamente o prefeito David Almeida determinou o início dessa recuperação também no trecho do sentido bairro/centro”, explicou o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta.

Quatro equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) trabalham durante 24 horas por dia, para manter o trânsito sob controle e garantir o andamento das obras. Mesmo com grandes dificuldades para executar os serviços da obra na parte subterrânea da avenida, tal como as variações do clima, o trabalho segue em ritmo acelerado.

Qualidade

O muro de gabião construído na avenida Djalma Batista é uma estrutura de contenção composto por pedras empilhadas em gaiolas de arame cozido, atualmente, essas gaiolas são de arame galvanizado e revestido de PVC, possui características importantes para uma estrutura de contenção e como boa resistência. Também serão executados os serviços de recomposição de todo o aterro do trecho do igarapé do Mindu, nos dois lados da pista, em uma área de aproximadamente 50 metros de extensão.

Comentarios