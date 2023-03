Prefeitura comemora o Dia Mundial da Água com limpeza em igarapés e orla da capital

No dia 22 de março, é celebrado o Dia Mundial da Água, uma data que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da preservação deste recurso natural fundamental para a vida no planeta. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), tem se empenhado em melhorar a qualidade das águas da cidade por intermédio de diversas ações.

Uma das principais iniciativas da Semulsp é o serviço de limpeza e desassoreamento de igarapés, com intuito de desobstruir e retirar lixo e resíduos das margens e do leito dos igarapés. Além disso, a secretaria realiza regularmente a limpeza das bacias de retenção de águas pluviais, que ajudam a evitar enchentes e a melhorar a qualidade das águas que chegam aos rios e igarapés da cidade.

Todos os dias equipes da Semulsp desenvolvem os serviços de limpeza nas orlas da cidade e retiram em média 40 toneladas de resíduos, oriundos do lixo criado pela própria população. A coleta fluvial é realizada com a utilização de balsas, dois empurradores, duas escavadeiras hidráulicas, uma embarcação autopropulsada, tipo carga geral, e cinco botes com motores de popa.

“A prefeitura está fazendo a sua parte, limpando as orlas dos rios e igarapés. Todos os dias realizamos a limpeza nos quatro cantos da cidade, mas a população precisa nos ajudar descartando seu lixo de forma correta”, disse o titular da pasta, Sabá Reis.

Outra iniciativa importante da Semulsp é o serviço de sensibilização, que conscientiza a população sobre a importância da limpeza urbana e da preservação do meio ambiente. O programa conta com ações educativas, como palestras e distribuição de materiais informativos, além de fiscalização para evitar que o lixo chegue até os leitos dos rios.

A Semulsp também tem investido em outros programas como o Coleta Agendada, uma iniciativa que visa oferecer à população auxílio no descarte correto de móveis e eletrodomésticos. É possível realizar o agendamento do serviço por meio de aplicativo de mensagens ou ligação, que se encontra disponível durante a semana, das 8h às 16h, nos números (92) 98415-9563 ou 98459-5618.

Outro serviço que a população também pode usar para evitar jogar lixo nas orlas dos rios e igarapés da capital, são os Pontos de Entrega Voluntária (PEV), que estão instalados nos supermercados e que recebem papéis, vidro, garrafas PET. Contando ainda, existem as lixeiras flutuantes que são instaladas nas comunidades ribeirinhas, uma forma de minimizar a poluição no meio ambiente.

Apesar dos esforços da Semulsp, ainda há muitos desafios a serem enfrentados em relação à preservação da água em Manaus. O descarte inadequado de lixo e resíduos nas margens dos rios e igarapés é um problema recorrente, por isso, é importante que cada cidadão faça a sua parte na preservação da água, adotando práticas sustentáveis.