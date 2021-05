Prefeitura começa a vacinar trabalhadores da educação nesta quarta-feira (18)

Trabalhadores de educação das redes municipal, estadual e federal do ensino básico e superior começarão a ser imunizados contra a Covid-19, na próxima quarta-feira (19). Para atender a todas as categorias com segurança, a Prefeitura de Manaus estabeleceu um cronograma que terá início com os profissionais da rede municipal de ensino, nos sete pontos de vacinação montados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Até o momento, na plataforma Imuniza Manaus estão cadastrados 16 mil trabalhadores de educação das três esferas.

O prefeito David Almeida defende a imunização desses profissionais como medida para garantir um retorno seguro às aulas. “Nossa administração vem procurando os meios que assegurem a rápida imunização dos trabalhadores de educação. Há mais de um mês recorri à Justiça, por meio da PGM (Procuradoria Geral do Município), pedindo autorização para iniciar essa imunização e tivemos uma decisão favorável. Nossas crianças precisam voltar às aulas, mas para isso, os professores e as pessoas que trabalham nas escolas precisam estar protegidos”, destaca David.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, a Semsa vai vacinar, nesta etapa, os professores e demais servidores que atuam no ensino básico (creches, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, ensino profissionalizante e de jovens e adultos) e no ensino superior, conforme as prioridades definidas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Os trabalhadores do ensino básico representam o 18º grupo prioritário elencado pelo Ministério da Saúde, e os do ensino superior, o 19º grupo.

Cronograma

O calendário de imunização tem início nesta quarta-feira, 19, quando serão atendidos os trabalhadores de ensino básico da rede municipal e federal, e segue, de quinta-feira a sábado (dias 20, 21 e 22), com os que atuam no ensino básico da rede estadual. Na próxima segunda-feira, 24, será a vez dos trabalhadores de ensino básico da rede particular e na terça-feira, 25, os de ensino superior estadual, federal e particular.

Os que já têm cadastro no Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br/) devem acessar o sistema e verificar no botão “Consultar 1ª Dose” o local e a hora agendados eletronicamente para a vacinação. Quem ainda não fez o cadastro no Imuniza, deve acessar o sistema e escolher a opção “Cadastro de Cidadão”, depois escolher a opção correspondente ao grupo (trabalhador de educação) e informar os dados solicitados, que incluem a natureza do estabelecimento ao qual o trabalhador está vinculado (público municipal, estadual, federal ou particular) e o nível de ensino onde atua (básico ou superior).

Embora o cadastro seja uma recomendação da Semsa, ele não é obrigatório. Os que não tiverem feito o registro no sistema devem procurar o ponto de vacinação mais próximo, conforme o calendário oficial da secretaria.

Para receber a vacina, o trabalhador deve apresentar documento de identificação original, com foto; CPF; e contracheque ou carteira de trabalho, que comprove seu vínculo com o estabelecimento de ensino (original e cópia).

Prioridade

A secretária Shádia Fraxe ressalta que o município também está vacinando os professores contra a Influenza e ressalta que o intervalo entre as vacinas deve ser de 14 dias. Segundo ela, os professores ainda não vacinados devem priorizar a vacinação contra a Covid-19 e aguardar 14 dias para se vacinar contra a gripe. “O prefeito quer garantir aos professores a maior segurança possível e é essencial que todos recebam o imunizante contra a Covid-19, para reforçar a proteção individual e à comunidade escolar”, salienta.

Reunião

Ao mesmo tempo em que avança na imunização dos trabalhadores de educação, para garantir segurança no retorno às aulas presenciais, a Prefeitura de Manaus segue com o atendimento dos demais públicos prioritários, na ordem estabelecida pelo Ministério da Saúde.

Nesta terça-feira, 18, o corpo técnico da Semsa se reúne com representantes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), para planejar a vacinação de funcionários e população do sistema de privação de liberdade. A secretaria também já deu início ao planejamento da vacinação das pessoas em situação de rua, que deverá ser feito por equipes do programa Consultório de Rua.

Além disso, o município vai abrir o Imuniza Manaus, até o fim desta semana, para o cadastramento de todos os grupos posteriores aos trabalhadores de educação, contemplando até o 28º e último grupo previsto pelo Ministério da Saúde, incluindo trabalhadores de transporte, caminhoneiros, trabalhadores portuários, industriais e da limpeza urbana e resíduos sólidos.

Calendário de vacinação – Trabalhadores de Educação

Quarta, 19/5 – Ensino básico (municipal e federal)

Quinta a sábado, 20 a 22/5 – Ensino básico (estadual)

Segunda, 24/5 – Ensino básico (particular)

Terça, 25/5 – Ensino superior (estadual, federal e particular)

Níveis contemplados

Ensino básico – creches, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, ensino profissionalizante e de jovens e adultos

Ensino superior

Documentos

RG ou outro documento de identificação original, com foto

CPF

Contracheque ou Carteira de Trabalho

Locais de vacinação – 9h às 16h

Zona Norte

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, 119, Cidade Nova

Supermercado Coema

Avenida Torquato Tapajós, 5.890, Novo Israel

Zona Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Avenida Silves, 2.222, Crespo

Universidade Paulista (Unip)

Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10 de Novembro

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi-AM

Avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

Zona Oeste

Balneário do Sesc – AM

Avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos, Planalto

Centro de Convenções de Manaus (sambódromo)

Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro, zona Oeste.

*Com informações da Assessoria

