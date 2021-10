Prefeitura começa a aplicar segunda dose da vacina em adolescentes neste sábado (9)

A Prefeitura de Manaus começa a aplicar, neste sábado, 9/10, a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nos adolescentes de 12 a 17 anos que receberam a primeira dose no dia 13 de agosto, quando a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) começou a atender esse público.

De acordo com os registros da Semsa, quase 71 mil jovens estão aptos a concluir o esquema vacinal com as duas doses do imunizante Pfizer.

A estratégia para atendimento nessa nova etapa da campanha será apresentada pela secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 8/10, às 11h30, no auditório Dr. Deodato de Miranda Leão, da Semsa, na avenida Maceió, nº 160, Adrianópolis.

