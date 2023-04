Prefeitura chama atenção para baixa adesão de grupos prioritários na vacinação contra a influenza

Iniciada pela Prefeitura de Manaus no dia 27 de março, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe) tem registrado baixa adesão por parte de alguns grupos prioritários, o que pode impactar no alcance da meta de cobertura vacinal na cidade. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela execução da campanha, aponta que a procura está baixa por parte dos idosos de 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes e indígenas.

A gerente de Imunização da Semsa, enfermeira Isabel Hernandes, explica que a meta preconizada pelo Ministério da Saúde é vacinar 90% do público-alvo, estimado em 567.752 pessoas (integrantes de sete grupos), até o dia 31/5. Atualmente, a cobertura vacinal encontra-se em 23,41%. Para auxiliar a gestão e otimizar as ações de vacinação, a Semsa monitora diariamente o avanço da campanha, com metas diárias a serem alcançadas para cada grupo.

“As equipes de saúde estão realizando busca ativa deste público no território, em ações programadas, porém a população precisa buscar o imunizante na unidade básica de saúde para ampliarmos o número de pessoas vacinadas. Basta apresentar o documento oficial de identificação, cartão de vacina, se tiver, e um documento que comprove sua inclusão nos grupos prioritários”, orienta Isabel.

Dos sete grupos prioritários, apenas três estão com a cobertura vacinal dentro do esperado, superando a meta prevista para os primeiros 20 dias da campanha (de 27/3 a 17/4). Neste período, foram vacinados 21.975 trabalhadores da saúde, 9.735 professores das redes pública e privada e 2.172 puérperas.

Os outros quatro grupos estão com a procura muito abaixo da meta estipulada para o período. Apenas 38.742 crianças de 6 meses a 5 anos foram imunizadas (63.414 eram esperadas); 50.428 idosos a partir de 60 anos (63.511 eram esperados); 2.739 indígenas aldeados e não aldeados (22.621 eram esperados); e 7.143 gestantes (9.038 eram esperadas).

“Nós temos 171 salas de vacina distribuídas em todas as zonas de Manaus, inclusive com algumas que estendem o funcionamento até as 20h e aos sábados, das 8h às 12h, então pedimos que a população procure tomar essa vacina. O serviço é disponibilizado gratuitamente por intermédio do SUS (Sistema Único de Saúde) e é dever de todos os cidadãos manter seu esquema vacinal em dia, ampliando a cobertura vacinal da cidade contra as doenças”, destaca Isabel Hernandes.

A enfermeira ressalta que mais dez grupos estão incluídos na vacinação contra a influenza e, apesar de não serem avaliados para a cobertura vacinal, também devem buscar o imunizante. Até 17/4, foram vacinadas 9.025 pessoas com comorbidades; 687 pessoas com deficiência; 241 integrantes das Forças Armadas; 349 integrantes das forças de segurança e salvamento; 310 caminhoneiros; 791 trabalhadores do transporte coletivo; 109 trabalhadores portuários; 239 funcionários do sistema prisional; 1.045 pessoas privadas de liberdade. Os adolescentes em medidas socioeducativas ainda serão contemplados com a vacina.

A lista com os endereços e horários de funcionamento das 171 salas de vacina pode ser acessada no site semsa.manaus.am.gov.br ou diretamente no link bit.ly/salasdevacinamanaus. Informações oficiais sobre a campanha também estão disponíveis nas redes sociais da secretaria, no perfil @semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook.