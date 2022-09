Prefeitura certifica 45 aposentados e pensionistas nos cursos de ‘Zumba’ e ‘Exercitando a Memória’

Na manhã desta quarta-feira, dia 28/9, 45 aposentados e pensionistas foram certificados pela participação nos cursos de “Zumba” e “Exercitando a memória”, oferecidos pela Prefeitura de Manaus, por meio da Manaus Previdência (Manausprev), em parceria com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad).

Os cursos tiveram a duração de cerca de um mês e as aulas ocorreram nas segundas e quartas-feiras, de 8h às 10h, nas dependências da autarquia, na avenida Constantino Nery, nº 2.480, bairro Chapada, zona Centro-Sul. A entrega dos certificados contou com a presença da diretora do Departamento de Capacitação da Espi, Jeânia Bezerra, da coordenadora do Setor Psicossocial, Priscila Marialva, e da psicóloga Larissa Migliorin da Rosa.

Antônia Marques Souza, 66, é uma das aposentadas que pratica as aulas de zumba há 4 anos. “Logo que me aposentei, fiquei deprimida, com medo, bastante doente. Soube das atividades aqui na Manaus Previdência e nunca mais deixei de fazer. Hoje sou outra pessoa”, afirma. Ela também está cursando “Inclusão Digital”, que teve início há uma semana.

A colega de dança, Leny de Lima Barbosa, 66, também aposentada, disse que os cursos são maravilhosos. “Adoro dançar. Nessa aula vi pessoas chegarem aqui com dores na coluna e hoje andam bem. Os exercícios são voltados para gente que é idoso”, afirmou.

Os próximos cursos serão no início de 2023 e o período de inscrição será divulgado no site e redes sociais da Manausprev.

Assessoria