Prefeitura beneficia mais de 5 mil PcD’s com Passa Fácil Gratuidade em 2021

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), oferece serviços de emissão de Passa Fácil para Pessoa com Deficiência (PcD), o cartão Gratuidade e cadastro para o Transporta em posto de atendimento no shopping Phelippe Daou, mais conhecido como shopping T4, na zona Leste.

Apenas neste ano, já foram expedidos 5.842 cartões gratuidade para PcD’s e, atualmente, são 259 pessoas atendidas pelo serviços do Transporta. O Transporta faz transporte em micro-ônibus adaptado para fazer condução de pessoas com deficiência física de alto grau de severidade, com mobilidade reduzida, impossibilitadas de utilizar outros meios de transporte público convencional.

A chefe de Atendimento Social do IMMU, Jamily Campelo, frisou que o cartão Gratuidade é um benefício para pessoas com deficiência e outras patologias crônicas amparadas em decreto municipal. “Além de portador de deficiência auditiva, visual ou cadeirantes, outras patologias crônicas como hepatopatas (doentes crônicos de fígado), renais crônicos em tratamento de hemodiálise, pessoas em tratamento de câncer são algumas das pessoas que têm direito ao cartão Gratuidade.

De acordo com a responsável pelo cadastro do Transporta, Maria Aparecida da Silva Brito, o serviço é bastante procurado pela população. “Trata-se de um serviço ‘porta a porta’, que pega os usuários cadeirantes em casa e os leva aos locais onde fazem atendimento médico, como fisioterapia. Há pessoas que não tem condição de sair de sua casa para fazer o tratamento, por isto, este serviço é muito importante. As pessoas atendidas devem estar fazendo fisioterapia em uma das instituições conveniadas. A instituição emite o encaminhamento e o cadeirante deve trazer este documento junto com cópia de RG, CPF, comprovante de residência, uma foto 3×4, e faz a inscrição aqui no Posto de Atendimento do IMMU no shopping Phelippe Daou”, explicou.

Qualquer informação ou dúvidas sobre os serviços do IMMU podem ser tiradas pelo telefone de contato 118, que funciona entre 8h e 14h, em dias úteis.