Prefeitura beneficia comunidade Terra Preta com iluminação de LED

MANAUS — Levando iluminação de qualidade e bem-estar para a zona ribeirinha, a Prefeitura de Manaus realizou, nesta quinta-feira, 5/1, a reposição de 40 luminárias de LED, na comunidade Terra Preta, no rio Negro, beneficiando mais de 200 moradores da localidade.

De acordo com o assessor técnico do Fundo Manaus Solidária (FMS), Nelton Souza, a ação faz parte do programa “Ilumina Manaus Rural”, e foi executada pela Prefeitura, em parceria com a ManausLuz e Unidade Gestora de Abastecimento de Energia (UGPM Energia), levando qualidade de vida aos moradores da comunidade que, de lancha, fica a mais de uma hora de distância de Manaus.

“Essa é a gestão do prefeito David Almeida realmente fazendo a diferença. As pessoas nos informam que isso aqui nunca tinha acontecido antes. Hoje, nós estamos aqui exatamente cumprindo a orientação e determinação do prefeito que é de trazer melhoria da qualidade de vida, tanto para população que reside na zona urbana quanto na zona rural de Manaus”, afirmou.

O presidente da comunidade Terra Preta, Clodoaldo Silva Aleixo, destacou que a população local é grata pelo trabalho de manutenção da Prefeitura de Manaus, pois, segundo ele, os mais jovens utilizam o campo para a prática de futebol toda semana no período noturno, quando o calor não é tão intenso.

“Tivemos um torneio aqui mês passado e os nossos jovens jogavam no escuro. A prefeitura veio aqui e viu que precisava de manutenção e, agora, passados alguns dias, eles estão realizando o trabalho. A comunidade só tem a agradecer ao lindo trabalho que o prefeito vem fazendo aqui e em outras comunidades”, enfatizou.

Mãe de um adolescente de 14 anos, a artesã Suely Marical disse que o filho dela e outras meninas e meninos, agora, vão ter liberdade para brincar por mais tempo no campo, tendo ainda mais qualidade de vida pela prática do esporte.

“A alegria é imensa, pois é uma mudança muito grande para a comunidade. Se tivesse que comparar, seria da água para o vinho. Um antes na escuridão e agora na luz. Então, a gente agradece por hoje poder ter o que não tínhamos antes”, comemorou.