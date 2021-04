Prefeitura avança na revitalização de área afetada por erosão na zona Leste

A Prefeitura de Manaus avança nos serviços de contenção da erosão de mais de 100 metros de profundidade na rua Siri, conjunto Cidadão IX, zona Leste da cidade. Os serviços foram iniciados de maneira emergencial na última semana por determinação do prefeito David Almeida, após o comprometimento da pista.

De acordo com o laudo técnico, o problema dessa erosão é antigo, e com a intensidade das chuvas dos últimos dias a situação se agravou, comprometendo a segurança de quem trafega no local. Aproximadamente 15 trabalhadores, além de retroescavadeiras e caçambas estão na área trabalhando na contenção do desbarrancamento.

O vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, já esteve no local, assim como o prefeito David Almeida, e determinou celeridade na execução dos trabalhos, para que os moradores possam trafegar pela via com segurança.

“Este é mais um desafio para nós. O prefeito David não vai se esquivar da responsabilidade como fez o último prefeito. Vamos resolver como tem de ser resolvido. Essa erosão engoliu metade da rua, nós tivemos que fazer uma contenção e fechar a rede de drenagem. Faremos uma obra emergencial, mas dentro do padrão de qualidade exigido pela cidade”, explicou Rotta.

A área recebeu 20 metros cúbicos de aterro e está sendo terraplanada. Na sequência, o local receberá drenagem superficial, com a implantação de meio-fio, sarjetas e asfalto. O prazo estimado para a conclusão dependerá do clima na capital, porém será concluído o mais breve possível.

*Com Informações da Assessoria

