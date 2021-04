Prefeitura auxilia casal que morava no canteiro da Constantino Nery

A Prefeitura de Manaus, por meio do serviço de Abordagem Social, da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realizou a mudança, na tarde desta segunda-feira, 5/4, de um casal homoafetivo que morava em um barraco improvisado, montado no canteiro central da avenida Constantino Nery, próximo ao Terminal de Integração 1 (T1), no Centro. De acordo com moradores da área, há aproximadamente oito meses o espaço estava sendo ocupado.

“Aproveitando a interdição de uma parte da pista, por conta das obras no terminal de ônibus, esse casal, que se encontrava em situação de rua, construiu um barraco nessa área e fixou moradia. Após nossa atuação, ele foi inserido em programas sociais e, a partir daí, conseguiu alugar um espaço e aceitou sair desse local”, informou a gerente do Serviço Especializado em Abordagem Social, da Semasc, Clícia Simone.

Ainda durante a tarde, uma equipe da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) esteve no local para a retirada da estrutura.

