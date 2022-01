Prefeitura aplica vacina antirrábica em comunidades da Zona Norte

As equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, da Prefeitura de Manaus, seguem executando as ações em domicílio da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal, iniciada no dia 9/12 do ano passado, para a imunização de cães e gatos.

Segundo informa o diretor do CCZ, médico veterinário Rodrigo Araújo Rodrigues, as equipes estão atuando em comunidades na zona Norte de Manaus, seguindo um cronograma semanal, de segunda-feira a sábado.

Nesta quarta-feira, 5/1, o trabalho foi realizado em comunidades no bairro Novo Israel, Novo Aleixo (comunidade Águas Claras), Colônia Santo Antônio e Monte das Oliveiras (comunidade Monte Pascoal).

“As equipes seguem realizando a vacinação de cães e gatos em domicílio, facilitando o acesso da população ao serviço, trabalhando no horário das 8h às 13h. Por causa do período mais intenso de chuvas em janeiro, o cronograma pode passar por alterações, mas o objetivo é atender todos os bairros das zonas Norte, Sul, Leste e Oeste de Manaus com as ações da campanha antirrábica animal, que foi prorrogada até dia 28 de fevereiro”, informa Rodrigo Araújo.

Nesta quinta-feira, 6/1, as equipes deverão atuar nos bairros Colônia Santo Antônio, Novo Aleixo, Cidade Nova (conjunto Manoa) e Monte das Oliveiras (comunidade Monte Pascoal).

Na sexta-feira, 7/1, o trabalho terá continuidade nos bairros Colônia Santo Antônio, Novo Aleixo (conjunto Amadeus Botelho), Cidade Nova (Manôa) e Colônia Terra Nova (comunidade Santa Marta).

No sábado, 8/1, as equipes estarão atuando nos bairros Colônia Santo Antônio (conjunto José Bonifácio), Cidade Nova (Vale do Sinai e Núcleos 2, 3 e 4) e Colônia Terra Nova (comunidade Santa Marta).

Além das ações em domicílio, a Prefeitura de Manaus mantém dois postos fixos de vacinação: um na sede do CCZ, no bairro Compensa, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h; e outro na unidade móvel instalada na Minivila Olímpica do bairro Coroado, que atende de segunda-feira a sábado, das 8h às 13h30.

“Os animais devem ser vacinados anualmente, para garantir a proteção contra a raiva, que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos”, alerta Rodrigo Araújo.

Para mais informações, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disponibiliza o Disque Saúde (0800 280 8 280) e a população também pode entrar em contato com o CCZ pelo e-mail cczcidadao@pmm.am.gov.br.

*Com informações da assessoria