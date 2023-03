Prefeitura antecipa cronograma de obras no viaduto do Manoa

MANAUS — Na próxima quinta-feira, 9/3, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), dará continuidade às obras de reparos do complexo viário Professora Isabel Victoria, mais conhecido por “Viaduto do Manoa”, na avenida Max Teixeira, zona Norte.

Com o auxílio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o trecho do complexo viário no sentido Centro-bairro será interditado por volta das 6h do dia 9/3, e permanece fechado para a passagem de veículos até as 6h de segunda-feira, 14/3.

Toda a área será devidamente sinalizada para evitar acidentes durante os serviços e os agentes de trânsito vão orientar os motoristas no local.

De acordo com o subsecretário de Obras Públicas da Seminf, engenheiro Madson Lino Rodrigues, os trabalhos serão de continuidade à manutenção corretiva do pavimento rígido, executados pelas empresas responsáveis pela construção e adequação da estrutura, pois o serviço consta no prazo de garantia da obra.

“O que as empresas irão proceder são reparos na pavimentação em concreto, para garantir qualidade no tráfego do local. É uma espécie de recomposição do pavimento e não há nenhum custo para a Prefeitura de Manaus, porque o contrato está dentro do prazo de garantia”, afirmou Rodrigues.

A Prefeitura de Manaus ressalta que o complexo viário Professora Isabel Victoria (Viaduto do Manoa) não apresenta nenhum tipo de risco aos veículos que nele trafegam.

Conforme os engenheiros, o desgaste ocorre apenas em uma parte do pavimento. A laje e a pré-laje estão intactas. Todo o processo de obras será fiscalizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Seminf e da Comissão Interinstitucional de Apuração de Obras em Conclusão (Caoc).