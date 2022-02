Prefeitura alinha trâmites para leiloar Edifício Garagem

A Prefeitura de Manaus, por meio de equipes da Manaus Previdência (Manausprev) e Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), se reuniu na manhã de terça-feira, 8/2, na sede da Semad, no bairro Vila da Prata, na zona Oeste, para alinhar os trâmites sobre o leilão do Edifício Garagem Jorge Teixeira, conhecido como “Garajão”. O prédio de 14 andares e 400 vagas de estacionamento, localizado na avenida Floriano Peixoto, no Centro, deverá entrar no leilão do município, previsto para o final de abril.

A reunião foi conduzida pelo titular da Semad, Ebenezer Bezerra, e pelo subsecretário municipal de Gestão de Processos da Semad, Márcio Rys Meirelles, e equipe do Departamento de Patrimônio (Dpat/Semad), a fim de definir os procedimentos do leilão com a diretora de Administração de Finanças da Manaus Previdência, Lyvia Guimarães, e com o leiloeiro Sandro Oliveira, da empresa Norte Leilões. A empresa é especializada no desenvolvimento de software web desde 2006 e a partir de 2008 vem sendo a pioneira comercial em sistema de leilão presencial, on-line e misto.

“Os trâmites do leilão já estão em curso desde o ano passado, sendo uma diretriz do prefeito de Manaus, David Almeida, a fim de dar uma destinação mais adequada para o ‘Garajão’”, explicou Lyvia Guimarães.

Todo o valor arrecadado na alienação do imóvel irá para Manaus Previdência, como recurso a ser investido para os contribuintes da previdência municipal.

O Edifício Garagem, inaugurado pela Prefeitura de Manaus em 1988, passou a fazer parte do patrimônio da Manaus Previdência em 2005, quando a autarquia municipal foi criada.

░░░ Ascom ░░░