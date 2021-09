Prefeitura alerta sobre falso servidor que está roubando casas na zona Norte

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), alerta à população que criminosos estão se passando por servidores dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) Terra Nova e Cidade Nova, localizados na zona Norte, para cometer furtos. Nesta semana, pelo menos dez pessoas procuraram a unidade para relatar o roubo de aparelhos celulares e eletrônicos.

Segundo os relatos, a pessoa chega à residência e se apresenta como funcionário do CRAS e oferece o cadastro em programas socioassistenciais do governo federal ou no Cadastro Único. Quando o morador entra pra pegar os documentos necessários para o cadastramento, a pessoa invade a residência e comete o crime. Três Boletins de Ocorrência foram registrados no 15º e 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP). As vítimas afirmam que foram levados aparelhos celulares, TV e notebook.

“Uma das vítimas nos relatou que a pessoa chegou a apresentar um crachá funcional, que imaginamos que seja falso. A Semasc faz o acompanhamento de famílias que são atendidas pelos CRAS, mas não vai até as residências para fazer a inserção de pessoas em programas socioassistenciais, com exceção de casos específicos, como foi a Operação Cheia. Pedimos que as pessoas tenham cuidado e que procurem a polícia para denunciar”, declarou a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes.

A orientação é de que ao receber a visita de uma pessoa estranha, entre em contato com o CRAS para conferir se a pessoa realmente faz parte do quadro de funcionários. Outra dica é alertar outros familiares, ou vizinho mais próximo, antes de permitir a entrada de um deles em seu lar. Manaus conta com 20 CRAS, e a lista de contato das unidades pode ser acessada em https://semasc.manaus.am. gov.br/cras/contato-e-areas- de-abrangencia-dos-cras/.

Comentarios