Prefeitura alerta população para tentativa de golpe por telefone

A Prefeitura de Manaus alerta a população e beneficiários do programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida” sobre um suspeito de estelionato que está ligando para pedir que procurem os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), para assinar documentos para o banco financiador e informar o CPF por telefone.

A Vice-Presidência de Habitação e Assuntos Fundiários (Vpreshaf), vinculada ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), afirma que não há nenhum pedido nesse sentido para o residencial Cidadão Manauara 2 – etapa “B”, no bairro Santa Etelvina, zona Norte, que está em construção.

“Fazemos esse alerta de que não é nosso procedimento, nem do Cras, que está funcionando de forma remota. Caso alguém tenha feito alguma negociação com o suspeito envolvendo as habitações do local, a orientação é para procurar uma delegacia e fazer um Boletim de Ocorrência”, explicou o vice-presidente Renato Queiroz.

“É importante que as pessoas fiquem atentas a possíveis golpes, cada vez mais comuns. No momento, não estamos fazendo novos cadastros devido à lista de espera do nosso banco”, afirmou Renato.

Atualmente, as obras do residencial Cidadão Manauara 2 – etapa “B” ultrapassam os 83% de execução. Os beneficiários passam por uma rigorosa seleção socioeconômica feita pela Prefeitura de Manaus e, posteriormente, pela Caixa Econômica Federal para inclusão dos futuros mutuários, após análise documental.

