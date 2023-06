Prefeitura alerta para número clonado do atendimento de WhatsApp do Implurb

A Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), alerta para o uso indevido de um dos seus números comerciais de atendimento pelo WhatsApp, que foi clonado e está sendo utilizado indevidamente desde esta terça-feira, 27/6.

A autarquia está fazendo o Boletim de Ocorrência (BO) e desabilitou o número, que não deve ser utilizado pelos requerentes. O número é o (92) 98855-1330 que, após ser clonado, passou a ter atividades estranhas na conta e mensagens que o atendimento do Implurb não enviou. O órgão solicita para que pessoas que receberam mensagens deste contato, nas últimas 48 horas, que façam denúncia e não o utilizem mais.

Tão logo a atividade incomum foi registrada, o órgão informou o setor técnico e de material para fazer o bloqueio e o Boletim de Ocorrência.

A Gerência de Atendimento (Geat) segue atendendo apenas com os canais para agendamento prévio: (92) 3625-2947, de 8h às 14h, além do (92) 98842-1031, somente WhatsApp, exceto feriados e pontos facultativos.

O atendimento presencial segue de 8h às 14h, sem intervalo. No site do Implurb, o requerente deve acessar a aba “Fale Conosco” onde vai encontrar os números atualizados e em operação, em horário comercial.

Formalização de processos, orientações, anexos de documentos, entregas de pareceres e certidões estão entre os serviços prestados pelo Implurb.

Atendimento

Processos de solicitação de Certidões de Informação Técnica (CIT), alvarás de construção, certidões de Habite-se, desmembramentos, dentre outros serviços do órgão continuam sendo atendidos com formalização por meio eletrônico pelo [email protected].

O requerente deve enviar por e-mail o requerimento padrão, que é encontrado no site do Implurb, com os documentos necessários em formato PDF.

Formalizações de processos, orientações, anexos de documentos, entregas de pareceres e certidões estão entre os serviços prestados pelo Implurb. A Diretoria de Operações (Diop) atende requerentes e dá suporte técnico às gerências. Contatos com o setor podem ser feitos pelo (92) 3625-2847 e pelo e-mail [email protected], também em horário comercial.