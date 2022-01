Prefeitura alerta para golpe da “Casa Verde e Amarela” em Manaus

Uma publicação nas redes sociais anunciando uma vaquinha virtual para um suposto contemplado pagar as “chaves” chamou atenção da equipe da Vice-Presidência de Habitação e Assuntos Fundiários (Vpreshaf).

A Prefeitura de Manaus informa que não há qualquer tipo de cobrança de taxa para inscrições no programa habitacional de interesse social e muito menos que os contemplados paguem as chaves para receber os apartamentos, quando sorteados.

Os sorteados pagam somente as prestações do financiamento, feito pela Caixa Econômica, para o “Casa Verde e Amarela”, conforme a faixa social.

Atualmente, dois pontos da Habitação funcionam na capital para atender cidadãos que já tem cadastro para o programa municipal: um na galeria Espírito Santo, na rua 24 de Maio com a Joaquim Sarmento, Centro; e outro no shopping Phelippe Daou, no Jorge Teixeira, zona Leste, no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Municipal. Ambos funcionam de 9h às 13h.