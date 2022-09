Prefeitura alerta para falsos cadastradores e pede que a população não forneça seus dados

MANAUS — A Prefeitura de Manaus alerta a população sobre cadastros socioeconômicos e de documentos para regularização fundiária, que só estão sendo realizados em áreas adjacentes do bairro Jorge Teixeira e na comunidade Coliseu, ambos na zona Leste, por equipes e colaboradores devidamente credenciados e identificados pelo poder público.

O alerta decorre de denúncias sobre pessoas não autorizadas, que estariam usando indevidamente o nome da gestão municipal, para cometer crimes de estelionato, sendo que se identificam como servidores municipais, mas na realidade não são.

A Vice-Presidência de Habitação e Assuntos Fundiários (Vprehaf) não está realizando novo cadastro ou ações fora dos locais citados. As equipes oficiais estão devidamente identificadas, com coletes e crachás e, em caso de dúvida, o cidadão pode entrar em contato com o órgão municipal, ligando para os números (92) 98844-2001 e 98842-4669.

“Não estamos fazendo novo cadastramento, nem autorizamos qualquer instituição, Organização Não Governamental (ONG), associação ou pessoa a realizar cadastro. Também não é feita qualquer cobrança quando a Prefeitura de Manaus realiza o serviço. Este não é nosso procedimento. Temos cronograma e todos são amplamente divulgados. Caso alguém tenha feito alguma negociação com um suspeito, envolvendo cadastro, a orientação é procurar uma delegacia, fazer a denúncia à polícia e um Boletim de Ocorrência”, explicou o vice-presidente Renato Queiroz.

Antes de fornecer informações pessoais em cadastramentos, a população deve verificar se a Prefeitura de Manaus está realizando alguma ação oficial, nos números informados acima. Agendamentos e informações podem ser solicitadas via e-mail pelo fundiariovpreshaf@gmail.com. Denúncias também podem ser feitas pelo telefone (92) 98844-2001, em horário comercial.