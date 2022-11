Prefeitura alerta para falso processo seletivo de idosos para mercado de trabalho

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), esclarece que é falsa a mensagem que está circulando em grupos de Whatsapp sobre o órgão estar selecionando pessoas idosas, a partir de 60 anos, para trabalhar em uma rede de supermercado de Manaus. O texto informa que as vagas de emprego são temporárias e que os interessados devem procurar a sede da Semasc, nesta quinta-feira, 3/11, no entanto, é fake news.

A parceria com a rede atacadista existe, mas é para indicar idosos que já atuam no projeto “Passaporte para a Inclusão Social”, executado pela secretaria, e dessa forma, permitir que sejam inseridos no mercado de trabalho, abrindo novas vagas de bolsistas.

O projeto, que atualmente atende 300 cidadãos, visa a inserção de pessoas que estejam em situação de rua, encaminhadas, mediante relatório social, pelos equipamentos socioassistenciais, para o desenvolvimento de Atividades de Produção e Renda.