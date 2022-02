Prefeitura alerta para a dose de reforço da vacina Janssen

A Prefeitura de Manaus orienta as pessoas de 18 anos e mais que receberam a dose única do imunizante da Janssen Pharmaceutica há pelo menos dois meses, que compareçam aos pontos de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para tomar a dose de reforço, indicada pelo Ministério da Saúde. A exceção são as grávidas e puérperas. Em Manaus, 28.187 pessoas receberam a dose única desse imunizante. Deste total, apenas 1.486 já estão com o reforço, que está disponível desde o mês de dezembro de 2021.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, destaca a necessidade de uma nova dose para assegurar a eficácia da imunização. “É importante que as pessoas entendam que os efeitos esperados para as vacinas são calculados com base em pesquisas que os laboratórios realizam. Portanto, havendo essa indicação, não deixem de procurar os nossos pontos para receber essa complementação no esquema vacinal. Já está provado que a imunização está evitando o agravamento dos sintomas e mortes por Covid-19”, alerta.

A dose de reforço do imunizante Janssen está disponível em dez pontos de vacinação. Os endereços podem ser consultados no site da Semsa, por meio do link https://semsa.manaus.am.gov.br e nos perfis oficiais da secretaria no Instagram (@semsamanaus) e Facebook (Semsa Manaus).

