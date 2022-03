Prefeitura alerta candidatos para mudanças de data e horário das provas para o concurso da Semsa

A Prefeitura de Manaus alerta os candidatos inscritos no concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) que a data e o horário das provas de algumas categorias sofreram alteração, conforme editais de retificação publicados na última segunda-feira, (28), no Diário Oficial do Município (DOM), edição 5.312.

As alterações referem-se apenas aos editais 002/2021 e 003/2021. A prova escrita objetiva para os cargos de Especialista em Saúde – Médico (Nível Superior), descritos no edital 001/2021, está mantida para o próximo dia 1º de abril, sexta-feira, com início às 8h e término às 12h, no horário oficial de Manaus.

A prova escrita objetiva de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior – Especialista em Saúde e Nível Fundamental – Assistente em Saúde, descritos no edital 002/2021, que iriam ocorrer no dia 1º de maio, das 8h às 12h, tiveram o horário alterado e agora serão realizadas, no mesmo dia, das 14h às 18h, no horário local.

Já prova escrita objetiva de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio e Nível Médio Técnico – Assistente em Saúde, descritas no mesmo edital, que também ocorreriam no dia 1º de maio, das 14h às 18h, foram adiadas para o dia 5 de junho. Para o cargo de Assistente Administrativo (40 horas), a prova será das 8h às 12h, no horário de Manaus, e para os demais cargos, a prova será das 14h às 18h.

A outra mudança refere-se ao edital 003/2021. A prova objetiva de múltipla escolha para os cargos de Assistente em Saúde – Condutor de Ambulância e Condutor de Motolância (níveis médio e médio técnico), que seriam realizadas no dia 1º de maio, das 8h às 12h, foram adiadas para o turno vespertino e agora serão realizadas no mesmo dia, das 14h às 18 horas (horário local).

A Semsa orienta que os candidatos estejam atentos às atualizações feitas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca examinadora, e pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), responsável pela realização do concurso. As informações podem ser acessadas diretamente pelo site da FGV, por meio do link.