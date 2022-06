Prefeitura abre ‘Semana do Meio Ambiente’ no Cigs com alunos da rede municipal

MANAUS — Com o tema “Queimadas Urbanas: Combater essa ideia é um dever de todos”, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou, na manhã de hoje (6), a abertura da “Semana do Meio Ambiente”, em parceria com o Exército brasileiro. O evento aconteceu no Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs), localizado no bairro São Jorge, zona Oeste.

A ação desenvolvida pelas “Ocas do Conhecimento Ambiental”, visa a sensibilização ambiental dos estudantes da rede municipal de educação, e da sociedade em geral.

De acordo com o diretor do Departamento de Gestão Educacional (Dege), da Semed, Evaldo Bezerra, que representou a secretária de Educação, professora Dulce Almeida, no evento, a intenção do prefeito David Almeida é tornar Manaus uma vitrine para o mundo sobre o tema Meio Ambiente.

“A Rede Municipal de Educação tem todo o apoio do prefeito David e da secretária Dulce nas ações relacionadas ao meio ambiente. O prefeito quer tornar Manaus vitrine para o mundo na questão ambiental e para isso nós trabalhamos com toda a nossa comunidade escolar, desenvolvemos vários projetos e ações de preservação e conscientização ao meio ambiente, um deles é o “Manaus, te quero verde”, em que vamos tornar nossa cidade mais verde e arborizada, proporcionando assim um clima melhor para todos nós que residimos aqui”, disse Evaldo.

A coordenadora das Ocas, Erica Amorim, disse que a escolha do tema para este ano é uma forma de alertar a sociedade para os focos de incêndio que se intensificam na segunda metade do ano.

“Nós entendemos que precisamos conscientizar os estudantes desde pequenos sobre o meio ambiente e que isso precisa ser um hábito diário. Por isso, a Semed desenvolve nas escolas essas atividades, para que a criança possa mudar em casa alguns desses hábitos, como o de queimar lixos”, esclareceu Érica.

O comandante do Cigs, coronel Fábio Lustoza, falou que o espaço está aberto para todos os alunos e professores. “Eu espero que todos tenham um dia muito proveitoso e que as crianças encontrem aqui uma referência de como cuidar do meio ambiente e de como elas pretendem deixar o planeta. Esses projetos com a Secretaria de Educação são de extrema importância para as nossas crianças”, enfatizou o coronel.

Durante o evento, os alunos apresentaram trabalhos desenvolvidos no 1º Concurso de Desenho e Poesia, em que abordaram de maneira criativa e original a temática da campanha.

Dez crianças foram premiadas com tablets, pelos desenhos apresentados. A aluna da Escola Municipal Padre Calleri, na BR-174, zona rural, Samanta Souza Alves, 11 anos, do 5º ano do ensino fundamental, sabe muito bem o que acontece se colocar fogo na floresta.

“A gente não pode atear fogo na floresta, senão vamos acabar com a mata e os animais não vão ter onde viver”, apontou a aluna.

Homenagem

Na oportunidade foi realizada uma homenagem ao juiz doutor Adalberto Carim Antônio, in memorian, que foi um dos idealizadores das Ocas do Conhecimento Ambiental e defensor das causas ambientais. O juiz recebeu um espaço no Cigs, que deixou de ser chamado de “Oca do Conhecimento Ambiental Cigs” e passou a ser “Oca do Conhecimento Ambiental Dr. Adalberto Carim”.

Ataliba David Antônio Filho agradeceu o reconhecimento, pela Prefeitura de Manaus, ao irmão. “Meu irmão foi um operário do meio ambiente. Ele realizou vários projetos com a Semed e ainda tinha outros para realizar, infelizmente não foi possível. Minha família e eu agradecemos todo o reconhecimento a ele, com a iniciativa de colocar o espaço “Oca do Conhecimento” com o nome dele. Estamos muito felizes e emocionados”, disse Ataliba.