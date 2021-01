Prefeitura abre prazo para reativação e suspensão do Bolsa Universidade

O Programa Bolsa Universidade, da Prefeitura de Manaus, iniciou os prazos para reativação e suspensão do benefício para os bolsistas. Os serviços são realizados na sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), localizada na avenida Compensa, bairro Vila da Prata, zona Oeste. Para ser atendimento é necessário realizar o agendamento prévio pelo número (92) 98855-2133.

Para reativar a bolsa, o beneficiário deve ter solicitado a interrupção da mesma junto à Espi/Semad no período anterior de 12 meses, a contar da data da suspensão. O bolsista deve apresentar, no momento da reativação, os seguintes documentos: RG, CPF, declaração de vínculo com a instituição de ensino, histórico acadêmico e matriz curricular do curso. O prazo para realização do serviço segue até o dia 5 de março.

Já a suspensão do benefício pode ocorrer por dois motivos: o excepcional, solicitado a qualquer momento em casos de doenças graves, gravidez de risco ou serviço militar; ou não excepcional, recorrente de assuntos pessoais do bolsista. O beneficiário deve apresentar a seguinte documentação: RG, CPF, declaração de vínculo com a instituição de ensino, histórico acadêmico. Para os casos excepcionais, o bolsista deve apresentar também o laudo médico ou declaração de engajamento militar. O prazo para solicitar a suspensão ocorre até o dia 26 de março.

Segundo o diretor-geral da Espi/Semad, Junior Nunes, a oportunidade é de extrema importância para quem deseja suspender ou reativar o benefício. “Os bolsistas devem aproveitar esta oportunidade, que inclusive deixamos com um prazo longo, até março, para que mais estudantes tenham conhecimento e aproveitem essa chance”, explica.

*Com informações da assessoria

