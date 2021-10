Prefeitura abre novas turmas dos cursos de Gestão Financeira e como impulsionar a sua carreira na Era Digital

Um novo lançamento de cursos foi anunciado nesta segunda-feira (18/10), no palácio Rio Branco, no centro histórico, pela Prefeitura Municipal de Manaus por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Conselho Municipal de Cultura (Concultura) e Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). Os artistas interessados podem participar do Processo Seletivo Simplificado do projeto Qualifica Artista Manauara 4.0 para ingresso em cursos de qualificação profissional: Como impulsionar sua carreira na era digital e Gestão financeira para carreira artística.

Os interessados deverão acessar o site (semtepi.manaus.am.gov.br), onde consta o link (https://forms.gle/5g9zM7KMBYNb1Zp36)

O encontro reuniu os presidentes da Manauscult, Alonso Oliveira, do Concultura, Tenório Telles, e o vice, Neilo Batista, a diretora de Qualificação Profissional da Semtepi, Rayana Rodrigues Pinho, que destacou o número de 60 vagas em aberto para os artistas que vão participar do treinamento gratuito durante dois dias (25/10) e (26/10), das 13h às 16h, no Escritório do Empreendedor, Rua Miranda Leão, 82 – Centro, Manaus – AM, 69005-040. (Primeiro andar da nova etapa da Galeria dos Remédios).

“Nas três primeiras etapas do projeto formamos 200 artistas em cursos que ensinam como fazer projetos, redação e linguagem, gestão de carreira e mídias digitais”, lembrou a diretora.

O presidente do Concultura, Tenório Telles, comentou que “O programa de formação e empreendedorismo cultural, fruto da parceria da Semtepi, Manauscult e Conselho de Cultura, faz parte do compromisso do prefeito David Almeida de gerar oportunidades de emprego e renda para os profissionais da cultura. A qualificação é imprescindível para que os artistas se tornem gestores eficazes de suas carreiras, aprimorando assim o processo cultural em nossa cidade”.

