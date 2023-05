Prefeitura abre ‘Maio Amarelo’ e traz reflexões sobre segurança no trânsito

Com o tema “No Trânsito, Escolha a Vida”, a Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), fez a abertura oficial do movimento “Maio Amarelo” no município e contou com representantes de diversos parceiros que, juntos, trabalham para tornar o trânsito mais seguro. O evento aconteceu na tarde desta quinta-feira, 4/5, no largo São Sebastião, Centro. O movimento tem a intenção de alertar a sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo.

“O ‘Maio Amarelo’ deste ano tem o tema voltado para a vida. As pessoas não podem dirigir em alta velocidade, não podem beber e dirigir, essas são as duas maiores causas das mortes no trânsito. Nós chamamos a população, a sociedade, para, juntos, reduzirmos os acidentes e fazer um trânsito melhor e mais seguro”, disse o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique, que pediu a colaboração de todos para a redução dos acidentes nas vias de Manaus.

O tema deste ano aborda diversas responsabilidades no trânsito, tanto dos condutores quanto dos pedestres. O IMMU vai realizar mais de 30 ações envolvendo educação, fiscalização e engenharia de trânsito, que serão apresentadas em escolas, empresas privadas, órgãos públicos e atividades nas vias da cidade.

De acordo com o representante do Observatório Nacional de Trânsito no Amazonas, Haniere Mendonça, os órgãos municipal e estadual de trânsito trabalham, em parceria, para reduzir o número de mortes no trânsito, no entanto, a sociedade também deve colaborar.

“A população também precisa participar mais, precisa ajudar a manter o trânsito mais seguro. Toda a sociedade deve manter o respeito e a segurança. Motorista, pedestre, todos devem fazer sua parte”, disse Haniere.

Para o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran), Rodrigo de Sá, o mês de maio é um período em que todos devem estar envolvidos para a redução de acidentes e mortes nas vias.

“Diariamente, nós somos usuários do trânsito e diariamente morre gente no trânsito. É um mês de comemoração, mas também de alerta para que a gente chame a atenção da sociedade civil, para que as pessoas tenham um senso de responsabilidade no trânsito e que possamos conseguir a redução dos acidentes”, informou Rodrigo.

‘Maio Amarelo’

O ‘Maio Amarelo’ é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil com a intenção de debater propostas de segurança por um trânsito melhor. As atividades surgiram no dia 11 de maio de 2011, quando a ONU decretou a Década de Ação para a Segurança no Trânsito. A partir disso, o mês se tornou referência mundial para a realização das ações em todo o mundo.

Agenda de ações:

5/5 – Sexta-feira – 9h, Atividades de ação de segurança e educativa com instrução sobre o “ponto cego” e palestra com o tema: “No trânsito, escolha a vida!”, na empresa de transporte coletivo Expresso Coroado.

6/5 – Sábado – 8h, atividades lúdicas com jogos educativos e orientações de trânsito e transporte, no Cmei Professor Caio Carlos Frota Medeiros/Emef municipal Benjamim Matias Fernandes.

8/5 – Segunda-feira – 8h, ação de abordagem com orientação e sensibilização de pedestres e condutores ¨No trânsito, escolha a vida, na Cmei Balbina Mestrinho, bairro São José 2, zona Leste.

9/5 – Terça-feira, 9h, ação de abordagem e conscientização sobre o trânsito a partir do projeto Atravesse na Faixa com as empresas Global Green e Expresso Coroado, no Terminal 5, na avenida Cosme Ferreira, São José Operário, zona Leste.

10/5 – Quarta-feira – 10h, ação de segurança e educação com instrução sobre o “ponto cego” e palestra com o tema “No trânsito, escolha a vida!”.

11/5 – Quinta-feira – 16h, abordagem com orientação e sensibilização de pedestres e condutores, na avenida Constantino Nery em frente à faculdade Estácio.

12/5 – Sexta-feira – 9h, Ação de segurança e educativa com instrução sobre o “ponto cego” e palestra na empresa de transporte coletivo Líder, avenida Comendador José Cruz, Lago Azul, zona Norte.

13/5 – Sábado – 9h, palestra do projeto Condutor Consciente na empresa Global Green, na avenida Autaz Mirim, ao lado do T5.

15/5 – Segunda-feira – 16h – Palestra de Direção Defensiva e Legislação de Trânsito, empresa Digitron – avenida Dona Otília, 1.490 – Tarumã, zona Oeste.

16/5 – Terça-feira – 9h, Abordagem e conscientização de pedestres e condutores, bola do Produtor, zona Leste.

17/5 – Quarta-feira – 19h, mesa-redonda com o tema: “No trânsito, escolha a vida!”, avenida Constantino Nery – Auditório da Faculdade Estácio.

18/5 – Quinta-Feira – 15h, projeto Condutor Consciente na empresa Yamaha, na sede da empresa Yamaha – Vila Buriti.

19/5 – Sexta-feira – 9h30, Abordagem e aplicação de jogos educativos de trânsito na escola municipal Pintor Leonardo Da Vinci, Nova Esperança, zona Oeste.

23/5 – Terça-feira – 8h30, atendimento a comunidade – Vemepa, Tribunal de Justiça / Vara de Execuções de Medidas e Penas Alternativas. Fórum Enoque Reis.

23/5 – Terça-feira – 9h30, Abordagem e aplicação de jogos educativos de trânsito no Cmei Márcio Souza – avenida Borba, bairro Cachoeirinha, zona Sul.

23/5 – Terça-feira – 15h, Palestra presencial para condutores da fábrica Harley Davidson e abordagem educativa na saída dos colaboradores.

24/5 – Quarta-feira – 9h, Abordagem e conscientização de pedestres e condutores na avenida Coronel Teixeira.

25/5 – Quinta-feira – 10h, Ação de segurança e educativa com instrução sobre o “ponto cego’ e palestra com o tema: “No trânsito, escolha a vida!”, na empresa de transporte coletivo – avenida Coronel Teixeira, zona Oeste.

26/5 – Sexta-feira – 9h, Abordagem e aplicação de jogos educativos de trânsito na DDZ Centro-Sul.

30/5 – Terça-feira, 16h, Palestra presencial para condutores, na empresa North Tech – Avenida Torquato Tapajós.

31/5 – Quarta-feira – 10h, Encerramento do Maio Amarelo com workshop de Mobilidade Urbana, na avenida Autaz Mirim, zona Leste.