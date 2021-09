Prefeitura abre inscrições para o concurso público da Manaus Previdência

A Prefeitura de Manaus abre as inscrições para o concurso público da Manaus Previdência a partir das 10h (Horário de Brasília), desta segunda-feira, 27/9, pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC). Os valores da taxa de inscrição são de R$ 105 para os cargos de técnico, R$ 130 para analista e R$ 150 para procurador autárquico. O encerramento será às 14h do dia 26/10.

O concurso dispõe de dez vagas para os níveis médio e superior, além de cadastro reserva (CR). O primeiro edital oferece uma vaga ao cargo de procurador autárquico, destinado a candidatos bacharéis em direito, com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Já o segundo edital prevê nove vagas para cargos de nível médio e superior, além de cadastro reserva. Estão incluídas cinco vagas para técnico administrativo e cadastro reserva para técnico em informática. Haverá vagas para analistas graduados em administração (CR); arquivologia (CR); auditoria (duas vagas); ciências atuariais (uma vaga); contabilidade (CR); economia (CR); psicologia (uma vaga); serviço social (CR); e tecnologia da informação (CR).

Provas

Os candidatos terão cerca de três meses de preparação, já que as provas estão agendadas para o dia 5 de dezembro de 2021 e serão aplicadas em Manaus. A seleção pública será composta por provas objetivas para os cargos de nível médio e superior, e de prova objetiva e discursiva para o cargo de procurador autárquico.

Para os cargos de técnico e analista, as provas vão contar com 60 questões de múltipla escolha, enquanto a para procurador será composta de 100 questões, além de prova discursiva, prevista para o dia 20 de fevereiro de 2022.

A vigência do concurso será de dois anos, a partir da data de homologação do resultado final, sendo prorrogável por mais dois anos, período em que podem ser convocados os aprovados no cadastro reserva.

Remuneração

Os cargos de técnico previdenciário (Nível médio) oferecem remuneração de R$ 4.474,91, enquanto os cargos de analista previdenciário (Nível superior), oferecem remuneração de R$ 6.712,37. Ambos para uma carga horária semanal de 40 horas. A vaga de procurador autárquico terá remuneração base de R$ 6.712,37 e gratificação de procuratório de R$ 5.730,50, o que totaliza R$ 12.442,87.

O certame, aprovado pela Lei Municipal nº 2.419, de 29 de março de 2019, estava previsto desde 2019, mas teve que ser adiado por conta da pandemia do novo coronavírus.

Segundo a diretora-presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon, o concurso da Manaus Previdência foi aprovado pela Lei Municipal nº 2.419/2019 e se faz necessário para repor as vagas remanescentes do último concurso, realizado em 2015, e que ofereceu 57 vagas.

