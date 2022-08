Prefeitura abre inscrições para edital de seleção de avaliadores de projetos culturais

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), está com inscrições abertas para o edital de seleção de avaliadores de projetos culturais até o dia 2/9. Os avaliadores desenvolverão atividade de análise, emissão de parecer técnico e atribuição de nota para os projetos/propostas culturais, nos segmentos artísticos: artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música, manifestações culturais e hip-hop.

O edital n° 006/2022 pode ser conferido na edição 5.387, caderno de número 1, do Diário Oficial do Município (DOM), e também pode ser consultado, na íntegra, com os anexos, na aba “editais”, no site da Manauscult, no endereço eletrônico: manauscult.manaus.am.gov.br.

Para exercerem o serviço de análise e julgamento presenciais e/ou virtuais de projetos, propostas e/ou produtos artísticos e culturais, os interessados no edital de avaliadores devem possuir os seguintes critérios: ser pessoas físicas, podem ser residentes e domiciliadas em todo o território nacional, além de qualificação específica e experiência exigida.

“Esse edital busca dar mais celeridade na hora da avaliação dos projetos culturais que estiverem concorrendo aos editais da Manauscult. Nosso objetivo é entregar em curto prazo de tempo os resultados dos editais. E os avaliadores selecionados irão realizar, em sistema de revezamento, a prestação de serviço de avaliador de projetos/propostas culturais dos editais a serem realizados pela fundação”, explicou o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

Cada candidato poderá se inscrever em até 3 áreas de atuação, dentre as 9 áreas descritas no edital, devendo comprovar experiência profissional nas escolhidas e indicar a principal de atuação.

Inscrições

O prazo para recebimento das inscrições digitais segue até o dia 2/9, e serão realizadas exclusivamente de forma on-line, na página manauscult.manaus.am.gov.br. O cadastro de avaliadores selecionados para o edital terá validade de um ano, que poderá ser prorrogado pela Manauscult.

Para participar do edital de avaliadores, os interessados deverão cumprir os seguintes requisitos básicos: ser pessoa física com idade mínima de 18 anos; brasileira nata; residente e domiciliada em qualquer unidade federativa do território nacional; ter, no mínimo, 2 anos de atuação comprovada na(s) área(s) em que pretende se inscrever conforme o edital; ter, no mínimo, ensino superior completo; além da qualificação específica e experiência exigida, o profissional interessado em prestar serviço como avaliador deve possuir ainda outras qualificações, descritas no item 3.1.4 do edital.

Os documentos obrigatórios a serem apresentados pelo proponente deverão ser inseridos por meio de upload e obedecer às determinações no item 3.1.6 do edital.

A Manauscult disponibilizará atendimento aos candidatos que desejam participar do edital de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, na sede da Manauscult, localizada no Les Artistes Café Teatro, na avenida 7 de Setembro, nº 377, no Centro, zona Sul, e também por meio do endereço e-mail: avaliadores.manauscult@gmail.com ou pelos telefones: (92) 3215-2127 e (92) 98842-1122.

Seleção

O processo de seleção será realizado por uma comissão composta por, no mínimo, 3 profissionais das áreas técnicas da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos.

A avaliação dos proponentes levará em conta os seguintes critérios: grau de escolaridade/capacitação técnica, experiência profissional e qualificação profissional.

Resultado

O resultado preliminar será divulgado no site da Manauscult, mediante lista dos(as) candidatos(as) selecionados(as), dispostos por área cultural de interesse. Após a publicação do resultado preliminar, caberá pedido de recurso no prazo de até 5 dias úteis, a contar do dia seguinte à publicação do resultado. O pedido de recurso deverá conter, obrigatoriamente, justificativa e ser encaminhado exclusivamente para o e-mail: avaliadores.manauscult@gmail.com.