Prefeitura abre cemitérios de Manaus para visitação no Dia das Mães

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), abre os cemitérios de Manaus, neste domingo, 14/5, data em que se comemora o Dia das Mães, para a população que deseja prestar homenagem aos seus entes queridos. A expectativa é que mais de 500 mil pessoas visitem os campos-santos neste dia.

Os espaços funcionarão das 6h às 18h, com a realização de missas, cultos e música ao vivo. O titular da Semulsp, Sabá Reis, atenderá a imprensa, às 8h, no cemitério Nossa Senhora Aparecida, localizado na avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona Oeste.

Para garantir segurança e bem-estar aos visitantes, os 10 cemitérios administrados pela Semulsp, sendo seis na capital e quatro na zona rural, receberam serviços de limpeza, poda de árvores, capinação e pintura, melhorias nas capelas e na iluminação. Uma novidade, neste ano, é as placas que estão sendo instaladas homenageando personalidades que foram importantes e que deram sua contribuição para o desenvolvimento da cidade.