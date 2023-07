Prefeito realiza visita técnica no local do festival #SouManaus Passo a Paço 2023

Como parte da agenda das tratativas de execução do #SouManaus – Passo a Paço 2023, o prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, neste domingo, 9/7, uma visita técnica na área central, zona Sul da cidade, onde será realizado o maior festival de artes integradas do Norte do país, nos dias 5, 6 e 7 de setembro. Em três dias de evento, a expectativa para este ano é superar o público de 380 mil pessoas que compareceu na edição do ano passado.

Acompanhado pelo titular da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Osvaldo Cardoso, pelo titular da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), Israel Conte, e pelo superintendente do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), Sandro Diz, o chefe do Executivo municipal destacou que a edição de 2023 do #SouManaus Passo a Paço vem de maneira inédita, e que mais anúncios serão feitos nos próximos dias.

“Estou aqui com toda a equipe da Manauscult, todos os envolvidos para que a gente possa apresentar para a população um espetáculo fantástico nunca visto na história da cidade de Manaus. Vai ser o maior evento que esta cidade já teve. Na quinta-feira, nós vamos fazer um grande evento de lançamento, onde iremos divulgar várias outras atrações, além das que nós já confirmamos. Aqui as pessoas vão ter a oportunidade de vivenciar um dos melhores momentos da cultura, da gastronomia, e do entretenimento da história da cidade”, afirmou Almeida.

Para a edição deste ano, a Prefeitura de Manaus já confirmou as atrações nacionais: Zeca Pagodinho, Zé Felipe, Kevin o Chris, Marina Sena, Léo Magalhães e Humberto Gessinger, fundador da banda Engenheiros do Hawaii. Mais atrações nacionais serão anunciadas nos próximos dias. O evento é gratuito e tem como mote a sustentabilidade, ancestralidade e inovação tecnológica.

O #SouManaus – Passo a Paço 2023 vai reunir, em sete áreas de intervenção cultural, no centro da cidade, mais de 600 atrações locais de diferentes segmentos, como gastronomia, moda, dança, teatro, cinema, música, artesanato, arte circense, dentre outros.

Para o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Osvaldo Cardoso, a visita foi fundamental para definir os trabalhos que serão efetivados pelos órgãos envolvidos na realização do megaevento.

“O prefeito está acompanhando de perto todo o trabalho feito pela Manauscult e as demais secretarias, e hoje ele veio ver o tamanho do evento que estamos produzindo, e aqui no Centro nós estamos fazendo uma rota nova de entrada e saída de público, nós vamos ter grandes atrações que precisam de uma atenção maior do poder público, além de outras inovações, buscando atender a principal determinação do prefeito, que é transformar Manaus em polo turístico e de grandes eventos”, disse Cardoso.

Números

Em 2022, os espaços do #SouManaus – Passo a Paço chegaram a atingir capacidade máxima de público. Na edição de 2019, o evento concentrou 201 mil pessoas ao longo da programação. No ano anterior, mais de 93 mil pessoas estiveram no festival. Em 2017, reuniu 50 mil pessoas. Já em 2016, levou 64 mil pessoas ao centro histórico de Manaus. Em 2015, ocorreram as duas primeiras edições do Passo a Paço, com público estimado em 63 mil pessoas.

Esquenta

Visando levar atrações culturais para todas as zonas de Manaus, a prefeitura vem realizando edições do esquenta do #Sou Manaus 2023, por toda a cidade. O primeiro evento foi realizado na avenida da Conquista, no conjunto residencial Viver Melhor 1ª etapa, zona Norte. As atrações locais como Forró A Tropa e Água Cristalina levantaram o público de aproximadamente oito mil pessoas.

A próxima edição do esquenta acontecerá no próximo dia 30, às 20h, na avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, zona Leste, e vai contar com a cantora paraense Joelma, como atração principal.

Os demais locais serão divulgados pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), por meio das redes sociais.