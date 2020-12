Prefeito Marcelo Crivella é preso no Rio de Janeiro

Na manhã desta terça-feira (22), a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) prenderam, o Prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), o empresário Rafael Alves e o delegado Fernando Moraes.

Segundo informações do site ‘G1’, a ação é um desdobramento da Operação Hades, que investiga um suposto ‘QG da Propina’ na Prefeitura do Rio.

O inquérito contra Crivella, cujo conteúdo integral está sob sigilo, foi aberto no ano passado com base na delação premiada de Sérgio Mizrahy, um agiota da zona sul da cidade.

Durante as investigações, os investigadores descobriram que empresas que tinham interesse em fechar contratos ou tinham dinheiro para receber do município entregariam cheques para envolvidos no esquema e em troca recebiam benefícios e os valores das dívidas.

O ex-senador Eduardo Lopes também é alvo da operação, porém não foi encontrado em casa.

