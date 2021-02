Prefeito garante R$ 50 milhões para a habitação em Manaus, junto à bancada federal

O prefeito de Manaus, David Almeida, garantiu R$ 50 mi para a construção de habitações populares na capital, recurso oriundo de emendas direcionadas pela bancada federal do Amazonas.

O gestor municipal, que cumpre agenda em Brasília nesta terça-feira, 23/2, recebeu a confirmação dos recursos durante reunião com o senador Omar Aziz (PSD), líder da bancada. O encontro contou com a participação de prefeitos de outros municípios do Amazonas.

“Agradeço aos nossos parlamentares pelo esforço em ajudar Manaus. Os recursos, tão logo liberados, serão utilizados de maneira célere, para dar mais dignidade às famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade de nossa cidade”, afirmou David.

O repasse será realizado através de emenda constitucional na modalidade impositiva, que determina ao Executivo a obrigação do pagamento, entretanto o momento de sua liberação fica a critério do governo federal.

*Com informações da assessoria

Comentarios