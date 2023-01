Prefeito em exercício Caio André recebe boneca Kamélia e abre oficialmente o Carnaval 2023 em Manaus

MANAUS — O prefeito, em exercício, Caio André abriu oficialmente o Carnaval 2023 neste sábado, 7/1, cumprindo a tradição de recepcionar a boneca Kamélia com a entrega das chaves da cidade. A chegada da personagem ocorreu na área de desembarque do aeroporto internacional Eduardo Gomes, zona Oeste de Manaus, antecedendo o tradicional “Baile da Chegada”. O evento seguiu durante a noite no Olímpico Clube, zona Oeste da capital.

Caio André falou da honra de abrir os festejos na cidade, dois anos depois da cerimônia ser suspensa por conta da pandemia da Covid-19.

“É um simbolismo e uma responsabilidade muito grande entregar a chave de Manaus e abrir os festejos de momo para os foliões curtirem o Carnaval da nossa cidade. Estou muito honrado e feliz de estar aqui representando a prefeitura, o povo da cidade, o prefeito David Almeida e o vice-prefeito Marcos Rotta”, disse prefeito de Manaus, em exercício.

A diretora-presidente, em exercício, da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Oreni Braga, destacou o investimento de mais de R$ 2 milhões para fomentar a indústria criativa do samba para o Carnaval 2023. O repasse financeiro para as escolas dos grupos A e B foi firmado após edital finalizado em dezembro do ano passado.

“A recomendação do nosso prefeito David Almeida é que a gente possa trabalhar o melhor Carnaval de Manaus. Manaus já teve o segundo melhor Carnaval do Brasil, então na gestão David Almeida a conquista é fazer com que Manaus se destaque com apoio tanto institucional, como financeiro”, pontuou Oreni.

Kamélia

A tradição de começar o Carnaval com a chegada da Kamélia iniciou em 1955. Mas, somente em 1958, a boneca recebeu, pela primeira vez, em cerimônia oficial, as chaves da cidade durante sua chegada.

“Estamos abrindo o Carnaval oficialmente e com grande expectativa. Hoje teremos um grande baile com a participação dos outros bonecos que estamos recuperando que é o Zé Pereira, a Jardineira, que também tem história na cidade de Manaus e os bonecos da banda da Bica. É um baile de tradição, baile de salão, Kamélia é a rainha do Carnaval de salão”, acrescentou o presidente da Kamélia, Almério Botelho.

A chegada da Kamélia para abertura do Carnaval passou a ser oficial em 2013, por conta da Lei 1.722/2013 de autoria do vereador Arlindo Júnior. No ano de 2015, a personagem Kamélia foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Amazonas por meio de lei de autoria do então deputado estadual Bosco Saraiva.