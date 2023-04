Prefeito do interior do RN é assassinado a tiros dentro casa

Na cidade de São José do Campestre, interior do RN, o prefeito Joseilson Borges da Costa foi assassinado com três tiros na noite de terça-feira (18), em sua casa. O crime ocorreu por volta das 23h e o responsável pelos disparos fugiu após o ataque.

A polícia está investigando as motivações do crime e nenhuma prisão foi realizada até o momento. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa está acompanhando as investigações e a esposa do prefeito, Luciana Araújo, prestou homenagem ao marido nas redes sociais.