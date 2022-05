Prefeito de Manaus e governador do Amazonas vistoriam obras do “Asfalta Manaus”

As obras do programa “Asfalta Manaus” avançam e, nesta terça-feira, 3/5, às 10h, o prefeito de Manaus, David Almeida, e o governador do Amazonas, Wilson Lima, acompanham o secretário municipal de Infraestrutura, Renato Júnior, na vistoria do serviço de recomposição asfáltica na rua Borba, localizada no bairro Nova Conquista, zona Leste.

A ação, aguardada pela população, por ao menos dez anos, irá beneficiar os bairros da capital, com 10 mil ruas que receberão novo asfalto.

O programa tem 31 frentes de obras, e nessa primeira etapa irá atender vias secundárias com um fluxo de trafegabilidade menor, mas que agora recebem o mesmo serviço de recomposição asfáltica aplicado em grandes corredores.