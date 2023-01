Prefeito de Joinville descumpre ordem do STF e libera acampamento golpista

Adriano Silva (Novo), prefeito de Joinville, em Santa Catarina, descumpriu a determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) e está permitindo que manifestantes golpistas permaneçam em acampamentos na cidade.

Um vídeo divulgado pelo jornalista William De Lucca nas redes sociais mostra que os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegam a dificultar o trânsito em vias públicas.

“O prefeito de Joinville, do Partido Novo, está descumprindo determinação do STF e está permitindo acampamentos golpistas na cidade, inclusive com interrupção de vias públicas? Dá um alô nele, @alexandre”, pediu o produtor de conteúdo.

Isso foi hoje em Joinville SC os terroristas insistem, cadê a polícia? pic.twitter.com/TUuaFHFswl — Luiz Alacarini (@LuizAlaca) January 14, 2023

No domingo (8), o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a desocupação das manifestações em todo o país em 24 horas. A decisão aconteceu após terroristas depredarem as sedes dos três poderes em Brasília, no último fim de semana.

Um dia depois, a Polícia Militar de Santa Catarina informou que iria “agir de acordo com determinações legais” para desmobilização dos acampamentos bolsonaristas no estado. Ainda na segunda (9), policiais de Joinville teriam começado a desmontar as barracas, de acordo com a PM.

(DCM)