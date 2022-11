O prefeito de Lajeado do Bugre (RS), Roberto Maciel Santos, foi morto a tiros dentro da prefeitura do município nesta quinta-feira (24).

Segundo o Correio do Povo, um outro funcionário do gabinete ficou ferido no tiroteio e foi levado ao Hospital Regional de Palmeira das Missões.

A Brigada Militar e a Polícia Civil gaúcha atendem à ocorrência.

Roberto Maciel Santos deixa a esposa e dois filhos.

Por R7