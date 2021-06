Prefeito de Autazes faz investimento de quase R$ 1 milhão na área de saúde do município

A área de saúde do município de Autazes (a 108 quilômetros de Manaus), foi contemplada nesta terça-feira, 8, com aproximadamente R$ 1 milhão em materiais e equipamentos, a partir de recursos próprios da Prefeitura Municipal. O prefeito Andreson Cavalcante (PSC), realizou as entregas para a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e ressaltou o compromisso de sua gestão com essa área do município.

“Dia importante de mais conquistas para nossa gente de Autazes. Entregamos equipamentos de informática para a implantação do Prontuário Eletrônico Cidadão (PEC), materiais hospitalares, além de uma moto para auxiliar a equipe de controle de Zoonoses. Nosso esforço se compensa com a melhoria da saúde e qualidade de vida da população, um desafio para todo gestor, e levamos isso muito a sério”, ressalta o prefeito Andreson.

Dentre os materiais para o hospital, estão, poltrona hospitalar, escada dois degraus, berço aquecido, carro de emergência, balança infantil, esfigmomanômetro adulto, estetoscópio adulto e infantil, suporte hamper carro maca simples, mesa de mayo, banqueta, aspirador de secreções elétrico móvel, monitor multiparâmetros, detector fetal, reanimador pulmonar manual adulto, cardiotocógrafo, ar condicionado nove e 30 mil BTUs, dentre outros.

Os materiais de informática (CPUs, mouses, teclados, monitores, impressoras, nobreak, roteadores, switchs, dentre outros) foram direcionados para a Secretaria de Saúde PEC, Semsa Endemias e Semsa Mastro.

No total, foram R$ 461.669,00 mil para implantação do PEC e R$ 499.963,00 investidos em materiais e equipamentos hospitalares.

